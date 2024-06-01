«Реал» будет праздновать меньше, чем «Пари НН» сегодня, потому что стыки сложнее финала ЛЧ». Гоцук о победе над «Арсеналом»
Кирилл Гоцук прокомментировал результат стыковых матчей «Пари НН».
Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский «Арсенал» (2:0). По сумме двух стыковых игр «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.
«План на игру сработал. Контролировали весь матч. Реализовали свои моменты, качественно оборонялись и довели дело до победы. В стыках без разницы, дома ты играешь или на выезде.
Хотел бы извиниться за весну. Ждем всех болельщиков на следующем матче.
Думаю, «Реал» будет праздновать меньше, чем мы сегодня, потому что стыки – это сложнее [финала Лиги чемпионов]», – сказал защитник «Пари НН».
Сегодня состоится финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.