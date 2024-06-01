«Реал» будет праздновать меньше, чем «Пари НН» сегодня, потому что стыки сложнее финала ЛЧ». Гоцук о победе над «Арсеналом»

Кирилл Гоцук прокомментировал результат стыковых матчей «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский « » (2:0). По сумме двух стыковых игр « » одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир .



«План на игру сработал. Контролировали весь матч. Реализовали свои моменты, качественно оборонялись и довели дело до победы. В стыках без разницы, дома ты играешь или на выезде.

Хотел бы извиниться за весну. Ждем всех болельщиков на следующем матче.

Думаю, « » будет праздновать меньше, чем мы сегодня, потому что стыки – это сложнее [финала Лиги чемпионов]», – сказал защитник « ».

Сегодня состоится финал чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.