Агент Николсона заявил, что игрок вернется в «Спартак»: «Шамар будет работать с новым тренером»

Агент Шамара Николсона заявил, что игрок вернется в «Спартак».

27-летний ямайский форвард в прошлом году перешел в « » на правах аренды. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

«Шамар вернется в команду. Он игрок « » и будет работать с новым главным тренером.

Сейчас Шамар с нетерпением ждет матчей квалификации на чемпионат мира и Кубок Америки со своей страной. Лето для него будет насыщенным», – сказал агент игрока Ненад Портега.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.