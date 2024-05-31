Агент Николсона заявил, что игрок вернется в «Спартак»: «Шамар будет работать с новым тренером»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон Матч ТВ Шамар Николсон Футбол

Агент Шамара Николсона заявил, что игрок вернется в «Спартак».

27-летний ямайский форвард в прошлом году перешел в «Клермон» на правах аренды. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

«Шамар вернется в команду. Он игрок «Спартака» и будет работать с новым главным тренером.

Сейчас Шамар с нетерпением ждет матчей квалификации на чемпионат мира и Кубок Америки со своей страной. Лето для него будет насыщенным», – сказал агент игрока Ненад Портега.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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10 комментариев
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Да ладно не помешает , всяко лучше чем когда Игнатов выходит вторым нападающим
Как будто у Спартака такой выбор прям что б плеваться от Шамара
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Шамар небесталанный парень.Станкович заявит о себе как умелый тренер ,если выстроит результативную линию нападения,включая позиционные атаки,встроив туда и Николсона.А чо на стороне искать,свой на вырост есть !
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Лично у меня нет больших надежд на Николсона. Думаю он на поле полностью не выкладывается. Возможно Станкович приведёт его в активное состояние.
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Ответ shadow82
Да и без него поленьев хватает...
Ну он не просто полено, а большое полено, на замену вполне себе полено, 12 голов за Спартак и шикарный удар в финале кубка. Хороший парень.
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Забыл уже про него
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Больно он нам такой результативный нам нужен… Клуб его уровня - Реал Мадрид, Боруссия, Шинник!!!
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Своим эпичным боксированием в кубоковом матче Шамар навсегда завоевал мое сердце!
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