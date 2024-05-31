Агент Николсона заявил, что игрок вернется в «Спартак»: «Шамар будет работать с новым тренером»
Агент Шамара Николсона заявил, что игрок вернется в «Спартак».
27-летний ямайский форвард в прошлом году перешел в «Клермон» на правах аренды. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
«Шамар вернется в команду. Он игрок «Спартака» и будет работать с новым главным тренером.
Сейчас Шамар с нетерпением ждет матчей квалификации на чемпионат мира и Кубок Америки со своей страной. Лето для него будет насыщенным», – сказал агент игрока Ненад Портега.
Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
Как будто у Спартака такой выбор прям что б плеваться от Шамара