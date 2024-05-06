Сутормин о будущем: «Вернусь в «Зенит» по окончании сезона. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом»
Алексей Сутормин высказался о своем будущем.
Хавбек «Зенита» выступает за «Сочи» на правах аренды.
– Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?
– Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.
– А сами как настроены?
– Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно, – сказал Сутормин.