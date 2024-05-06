Сутормин о будущем: «Вернусь в «Зенит» по окончании сезона. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Сочи Футбол

Алексей Сутормин высказался о своем будущем.

Хавбек «Зенита» выступает за «Сочи» на правах аренды.

– Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?

– Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.

– А сами как настроены?

– Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно, – сказал Сутормин.

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11 комментариев
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Вчера не смог обыграть Динамо, значит обратно в Зенит не возьмем. Сам виноват.
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По тому как он играет за Сочи, не знаю зачем он нужен будет Зениту. Ну правда, дали абсолютно реальный шанс себя проявить, но ничем вообще не отмечается. В старт не всегда попадает, а когда попадает его меняют... Тот же молодой Кравцов себя проявляет хорошо. Вот его точно вернут. А Сутормина и Чистакова Зенит скорее всего продаст или отдаст в другую аренду. И винить клуб тут будет сложно. Результаты, как говорится, налицо.
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