Ламела покидает «Севилью» как свободный агент после трех сезонов

Теги Севилья Ла Лига трансферы Эрик Ламела Футбол

Эрик Ламела покинет «Севилью».

Клуб сообщил, что футболист уйдет из команды после 30 июня, когда истечет срок действия его контракта.

Полузащитник провел в испанском клубе три сезона. За это время он принял участие в 92 играх.

Ранее аргентинец выступал за «Тоттенхэм», «Рому» и «Ривер Плейт». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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После трех лет сезонов🤦‍♂️
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Больше всего голов забил в составе "Ромы".
Один из питомцев З.Земана.
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