Ламела покидает «Севилью» как свободный агент после трех сезонов

Эрик Ламела покинет «Севилью».

Клуб сообщил, что футболист уйдет из команды после 30 июня, когда истечет срок действия его контракта.

Полузащитник провел в испанском клубе три сезона. За это время он принял участие в 92 играх.

Ранее аргентинец выступал за «Тоттенхэм», «Рому» и «Ривер Плейт». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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