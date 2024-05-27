Грилиш дважды чуть не упал с автобуса во время чемпионского парада «Ман Сити»
Джек Грилиш едва не упал с крыши автобуса во время чемпионского парада «Манчестер Сити».
В воскресенье «горожане» праздновали 4-е подряд чемпионство в АПЛ, взобравшись всей командой на верхнюю палубу транспортного средства.
Во время оваций фанатов хавбек «Сити» Грилиш дважды чуть не вывалился из автобуса. В первом случае его спас от падения Жереми Доку, во втором – Родри.
Удивительно, конечно
Вроде профессионал на таком уровне