Грилиш дважды чуть не упал с автобуса во время чемпионского парада «Ман Сити» 

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Родри Жереми Доку алкоголь и спорт Футбол

Джек Грилиш едва не упал с крыши автобуса во время чемпионского парада «Манчестер Сити».

В воскресенье «горожане» праздновали 4-е подряд чемпионство в АПЛ, взобравшись всей командой на верхнюю палубу транспортного средства.

Во время оваций фанатов хавбек «Сити» Грилиш дважды чуть не вывалился из автобуса. В первом случае его спас от падения Жереми Доку, во втором – Родри.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
По ходу этот друг — ты ))
+70
-2
+68
У всех есть такой друг, который чудит с алкоголем больше необходимого и каждый раз в последний момент его кто то из окружающих спасает
+56
0
+56
Ответ Зеленский
Запомнится как алкаш.Хотя стоил 120 млн
Запомнится как обладатель требла
+31
-5
+26
Просто сделайте высокие перила на крыше автобуса. Или Грилиша на страховку прицепите к крыше
+14
0
+14
Хорошо, что кубок не взяли, тогда бы точно вывалился
+13
-1
+12
Грилиш, бухаш, падаш
+8
-1
+7
Самое яркое его действие за сезон
+9
-3
+6
один раз не... а хотя подождите
+4
-1
+3
Ответ Винстон Лайтс
У всех есть такой друг, который чудит с алкоголем больше необходимого и каждый раз в последний момент его кто то из окружающих спасает
Причем, обычно, он меньше всех скидывался)
+3
0
+3
Наш слон
+4
-2
+2
Ирландский синебот
+3
-1
+2
Его можно не любить, хейтить и тд, но его пьяная рожа прикольная!)))
+1
0
+1
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
ты и твои друзья - чрезвычайно скучные люди)))
+3
-2
+1
Ответ alireal
Бред
да не бред, нормально я считаю он написал
+1
0
+1
Лишь бы не как Гаскойн стал, после окончания карьеры 😣
+1
0
+1
Ответ Арман Бижанов
Запомнится как обладатель требла
Водка Абсолют, Финляндия, Грей гус... Вот его требл.
0
0
0
Ответ Уся Ваткин
Грилиш, бухаш, падаш
Это да... Когда грилишь, надо меру знать
0
0
0
Ответ Винстон Лайтс
У всех есть такой друг, который чудит с алкоголем больше необходимого и каждый раз в последний момент его кто то из окружающих спасает
Комментарий удален пользователем
Ответ Eric_Cartman
Лишь бы не как Гаскойн стал, после окончания карьеры 😣
Так он и походу карьеры знатно отмечал, после - это уже следствие.
0
0
0
Тот еще алкаш
Удивительно, конечно
Вроде профессионал на таком уровне
0
0
0
Раз в год можно и набухаться всласть. Тем более повод есть, и вполне серьезный
0
0
0
Молодец Доку и из состава выжал его и от падения спас)
0
0
0
Сколько они там за него вывалили? Пьет не хуже бразильцев) Но бразильцев сразу замечают а англичанин это другое)
0
0
0
В прошлый год держался на ногах, в этом году чуть не вывалился, в следующем году МС не надо ничего выигрывать, хотя Гвардиола собрался уходить на следующий год, лишь бы грилиш с горя не напился и не упал бы
0
0
0
Весёлый мужик
+1
-1
0
Отмечать у него лучше получается чем играть
+1
-1
0
Уберите уже грилиша в другую команду. Пожалейте парня, ведь из за трофеев и алкоголя он когда-нибудь да ё....ца))))
0
0
0
По моему Грилиш не прочь посинячить😁
0
0
0
Умеет парень оттянуться на все 💯…😅
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий