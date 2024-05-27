Грилиш дважды чуть не упал с автобуса во время чемпионского парада «Ман Сити» 

едва не упал с крыши автобуса во время чемпионского парада « ».

В воскресенье «горожане» праздновали 4-е подряд чемпионство в , взобравшись всей командой на верхнюю палубу транспортного средства.

Во время оваций фанатов хавбек «Сити» Грилиш дважды чуть не вывалился из автобуса. В первом случае его спас от падения , во втором – .