Гол Гарначо «Эвертону» через себя с края штрафной признан лучшим в сезоне АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия рейтинги Алехандро Гарначо Футбол

Гол Алехандро Гарначо через себя выбран лучшим в сезоне-2023/24 АПЛ.

За него проголосовало большинство болельщиков и футбольных экспертов. Ранее он также признавался лучшим голом ноября.

Вингер «Манчестер Юнайтед» отметился эффектным голом в матче 13-го тура против «Эвертона» (3:0).

На 3-й минуте игры защитник Диогу Далот с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и аргентинец ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот Джордана Пикфорда.

Этот гол стал первым на счету Гарначо в прошедшем сезоне АПЛ. Всего 19-летний игрок отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff

 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Без шансов тут
+67
-1
+66
Заслужил)
+28
0
+28
Ответ Vitaly2508
Без шансов тут
Руни одобряет 👍
+24
0
+24
Кто бы сомневался
+18
-1
+17
Заслуженно! Гарначо красавец и сезон сильный провёл! Побольше бы шансов Диалло в новом сезоне и закроем проблему с флангами на долгие годы!
+4
0
+4
Малой урвал две награды за ужасный сезон. Молодцом, только вперед! С головой на плечах.
+4
0
+4
Заслужено!Гарначо красавчик!
+2
0
+2
Ну тут конкурентов не было
+2
0
+2
По делу
0
0
0
справедливо. лучший гол - без вариантов.
+1
-1
0
Крутой гол.
0
0
0
тут без вариантов!еще бы на заставку апл как руни поставили бы
0
0
0
Не ну ...тут даже и спорить смешно.
0
0
0
Реально шикарный гол! В лучших традициях Руни и Роналду!
+1
-1
0
Классный гол, готовиться сменить своего кумира в сборной, в скором времени
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий