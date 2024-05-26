Гол Гарначо «Эвертону» через себя с края штрафной признан лучшим в сезоне АПЛ

Гол Алехандро Гарначо через себя выбран лучшим в сезоне-2023/24 АПЛ.

За него проголосовало большинство болельщиков и футбольных экспертов. Ранее он также признавался лучшим голом ноября.

Вингер « » отметился эффектным голом в матче 13-го тура против «Эвертона» (3:0).

На 3-й минуте игры защитник Диогу Далот с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и аргентинец ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот Джордана Пикфорда.

Этот гол стал первым на счету в прошедшем сезоне АПЛ. Всего 19-летний игрок отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff