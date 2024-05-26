Асхабадзе считает, что «Факел» перехватил у «Спартака» статус народной команды: «Отвечаю утвердительно, учитывая все факторы»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Факел Роман Асхабадзе Матч ТВ Футбол

Роман Асхабадзе считает, что «Факел» показал характер народной команды.

– «Факел» – одна из немногих команд, где нет ярких звезд, где все бьются друг за друга. Это тоже, наверное, такой мужицкий характер сказался в итоге?

– На сегодняшний день это характер народной команды.

– То есть «Факел» по праву забирает этот титул у «Спартака»?

– На сегодняшний день, учитывая все факторы и реалии, которые нас окружают, могу ответить утвердительно, – сказал гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе

Напомним, «Факел» занял 11‑е место в Мир РПЛ по итогам сезона.

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44 комментария
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За них только Воронеж болеет, какая это народная команда, асхабадзе бредит
+37
-7
+30
Не народная, а садово-огородная.
+24
-5
+19
Ответ Александр Гущин
если только в Воронеже
Ни в какой Казани, Перми, Самаре за Факел болеть не будут.
+14
-2
+12
🤡
+13
-5
+8
Ответ r3tr0!
Комментарий скрыт
Вот я с Кузбасса, за Спартак с 93-го болею
+8
-3
+5
Ответ Александр Гущин
если только в Воронеже
Точно так же как и в любом городе России где есть футбольная команда, на матчи которой ходит народ
+5
0
+5
если только в Воронеже
+6
-3
+3
Очевидно, что Факел любят в Воронеже. Поэтому для Воронежа и региона в целом Факел народная
команда. Назвать Факел народной командой страны может только пациент палаты №6.
+2
0
+2
Инородной
+3
-2
+1
Ответ Stanislav Orlov
Когда в Воронеж Спартак приезжает, 80% стадиона за факел не болеет, народники...
Не смеши
+1
0
+1
Ответ r3tr0!
Комментарий скрыт
Везде
+16
-15
+1
Второй Роман сказочник в российском спорте.
+1
0
+1
Подтверждаю, сколько раз уже на выездах народной команды до трети стадиона было в их цветах, красно белых..Постойте ка.. 🙃
+2
-1
+1
За Факел болеют только в Воронеже , да команда приятна нейтральному человеку и болельщикам других команд, но на звание народной это слишком.
+3
-2
+1
Fuckел
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Ответ Stanislav Orlov
Когда в Воронеж Спартак приезжает, 80% стадиона за факел не болеет, народники...
Мечтатель ...
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Асхабадзе пытается перехватить у Царя роль футбольного клоуна.
Но даже в этом он бездарен.
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Ответ werter
Не народная, а садово-огородная.
граблями бы тебе дать
+1
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Ответ tankist231
За них только Воронеж болеет, какая это народная команда, асхабадзе бредит
А в Воронеже сколько национальностей? Может он это имел ввиду.
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Ответ Евгений Матыцын
Во первых все Черноземье болеет за,, Факел,,,, у нас всегда за бедных и слабых, вы в какой стране живёте? А во вторых где нет команды премьер лиги поддерживают имено,, Факел,,, дальний восток даже!!!!! Знаете сколько пишут и поздравляют,,,, да Самара и Нижний конечно же нет, а другие Регионы очень даже да!!!!! В Ростове многие солидарны с нами как и мы с ними!!!! Дон за Дон!!!!!!
Факел симпотный клуб, но не верю что за него сейчас вся Россия, максимум соседние регионы, как допустим мы с Кузбасса поддерживали томь и Енисей в рпл, а за Спартак в любом регионе тысячи болел
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Ответ tankist231
🙂
Сказал фан Арсенала
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В отдельно взятом городишке?
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О, новые Васюки ))) Роман Остапович жжет. )
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Команда играющая в антифутбол не может быть народной. Болельщики там хорошие,но на игру Факела без отвращения не взглянешь.
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Подтверждаю, в Англии народ Факел любит, но в основном за название
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унылый клуб, как за них болеть
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ну нет уже этой народной команды.
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тут уместна теорема Эскобара
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В Воронеже
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Когда в Воронеж Спартак приезжает, 80% стадиона за факел не болеет, народники...
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