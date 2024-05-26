Асхабадзе считает, что «Факел» перехватил у «Спартака» статус народной команды: «Отвечаю утвердительно, учитывая все факторы»

Роман Асхабадзе считает, что «Факел» показал характер народной команды.

– «Факел» – одна из немногих команд, где нет ярких звезд, где все бьются друг за друга. Это тоже, наверное, такой мужицкий характер сказался в итоге?

– На сегодняшний день это характер народной команды.

– То есть «Факел» по праву забирает этот титул у «Спартака»?

– На сегодняшний день, учитывая все факторы и реалии, которые нас окружают, могу ответить утвердительно, – сказал гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе

Напомним, «Факел» занял 11‑е место в Мир РПЛ по итогам сезона.