«Зениту» исполнилось 99 лет: «Верим, что вечером отпразднуем 6-е чемпионство кряду. Обещаем, что в следующем году продолжим писать историю золотыми буквами» 

«Зенит» выступил с заявлением в день своего рождения.

25 мая петербургскому клубу исполнилось 99 лет.

«В последние годы мы привыкли встречать этот праздник уже в статусе сильнейшей команды страны, ведь в пяти сезонах подряд сине-бело-голубые исправно приходили к финишу чемпионата первыми. На этот раз судьба золотых медалей решится именно сегодня, 25 мая, и мы верим, что вечером «Зенит» и Петербург отпразднуют шестое чемпионство кряду. Лучшего подарка на день рождения клуба нельзя и желать!

На пороге столетия нам хотелось бы оглянуться и вспомнить главные достижения петербуржцев за 99 прошедших лет. В абсолютных величинах это 27 национальных и международных трофеев: 10 титулов чемпионов страны, 5 национальных Кубков и 9 Суперкубков, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Мы никогда не устанем повторять, что «Зенит» — единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Прибавьте к этому регулярное присутствие зенитовцев в национальных командах своих стран. Например, футболисты сине-бело-голубых сыграли важную роль в главных футбольных успехах России в ее новейшей истории: шестеро представителей петербургского клуба были в заявке нашей сборной на бронзовом Евро-2008 и столько же — на домашнем ЧМ-2018, где российская команда дошла до четвертьфинала.

Летом 2021-го Вильмар Барриос привел сборную Колумбии к бронзовым медалям Кубка Америки, а гол Малкома в финале Игр в Токио в том же году помог сборной Бразилии завоевать второе олимпийское золото в ее истории.

Все это — лишнее доказательство того, что за 99 лет в истории «Зенита» написано много славных страниц, память о которых передается из поколения в поколение. И прямо сейчас мы обещаем всем, кому небезразличен петербургский клуб, что в следующем году, который станет годом 100-летия, продолжим писать эту историю и непременно золотыми буквами. Верьте в нас и будьте с нами! С праздником!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

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