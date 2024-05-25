«Зениту» исполнилось 99 лет: «Верим, что вечером отпразднуем 6-е чемпионство кряду. Обещаем, что в следующем году продолжим писать историю золотыми буквами» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» выступил с заявлением в день своего рождения.

25 мая петербургскому клубу исполнилось 99 лет.

«В последние годы мы привыкли встречать этот праздник уже в статусе сильнейшей команды страны, ведь в пяти сезонах подряд сине-бело-голубые исправно приходили к финишу чемпионата первыми. На этот раз судьба золотых медалей решится именно сегодня, 25 мая, и мы верим, что вечером «Зенит» и Петербург отпразднуют шестое чемпионство кряду. Лучшего подарка на день рождения клуба нельзя и желать!

На пороге столетия нам хотелось бы оглянуться и вспомнить главные достижения петербуржцев за 99 прошедших лет. В абсолютных величинах это 27 национальных и международных трофеев: 10 титулов чемпионов страны, 5 национальных Кубков и 9 Суперкубков, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Мы никогда не устанем повторять, что «Зенит» — единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Прибавьте к этому регулярное присутствие зенитовцев в национальных командах своих стран. Например, футболисты сине-бело-голубых сыграли важную роль в главных футбольных успехах России в ее новейшей истории: шестеро представителей петербургского клуба были в заявке нашей сборной на бронзовом Евро-2008 и столько же — на домашнем ЧМ-2018, где российская команда дошла до четвертьфинала. 

Летом 2021-го Вильмар Барриос привел сборную Колумбии к бронзовым медалям Кубка Америки, а гол Малкома в финале Игр в Токио в том же году помог сборной Бразилии завоевать второе олимпийское золото в ее истории.

Все это — лишнее доказательство того, что за 99 лет в истории «Зенита» написано много славных страниц, память о которых передается из поколения в поколение. И прямо сейчас мы обещаем всем, кому небезразличен петербургский клуб, что в следующем году, который станет годом 100-летия, продолжим писать эту историю и непременно золотыми буквами. Верьте в нас и будьте с нами! С праздником!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

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41 комментарий
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Молодцы, ждем на 100 лет в пердиве
+20
-10
+10
Ответ Алексей Рыбаков
Удивительно, 99 лет Зениту, а хвастаются успехами зарубежных футболистов...
Особенно два еврокубка были зарубежными футболистами взяты, ага
+10
-3
+7
с днём рождения
+15
-9
+6
99 лет этому позору российского футбола.
+32
-27
+5
Поэтому пусть Валера не проиграет Зениту и поздравит их с днем рождения)
+8
-3
+5
Ответ Y Y
Вот такие люди на свадьбах напиваются и портят всем настроение)
Таких людей на свадьбы обычно не зовут. Зачем собственноручно портить себе праздник
+11
-6
+5
красивая цифра 99.
+4
0
+4
А где пруфы, что в 1925 году существовал ФК Зенит? А их нет, типа поверьте на слово. Мутко выдумал эту дату, чисто от балды
+4
-1
+3
С потолка взятая дата, никакого Зенита 99 лет назад не существовало
+4
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+3
Ответ Денис Ширинов
Молодцы, ждем на 100 лет в пердиве
Ты уже там? Ты свою команду там жди, пердивщик!
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Ответ Volgogradets
все устали от миллерского политпроекта
я устал от сбг сектантов в комментариях, кроют всех подряд, даже любые клубы, что посмели отобрать у них очки))) напоминает синдром другого клуба, что тоже раньше доминировал, вот и у этих полыхает, что чемпионство-то не именное и если не бороться, то накажут.. кабы карма зенитушке не прилетела за такие пафос и высокомерие, а то обратно вернутся в один из низших дивизионов)))
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+1
с др единственных обладателей Кубка Премьер-Лиги😏
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0
+1
хорошо отпразднуйте победу Динамо
+2
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Ответ Денис Ширинов
Молодцы, ждем на 100 лет в пердиве
без газпрома они там окажутся стремительным домкратом...и все их сектанты это понимают...помню как на них в пердиве ходило по 1000 чел.максимум и никто не вспоминал в городе вообще о его существовании !!!!!!!!!!
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Прям блевать захотелось
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Вот примите поздравления, особенно в этот день:
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-j/wc500/6306830575.jpg
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То есть Карасев уже заряжен?) кто бы сомневался)
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Надо было играть нормально а не верю не верю заниматься
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Продолжим писать историю «Золотым дождем»
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В календарях-справочниках XX века история «Зенита» велась от 1931 или 1930 года — по первому достижению команды ЛМЗ в чемпионате Ленинграда, либо от 1938 года — первого появления клуба в группе «А» чемпионата СССР. В конце 1990-х авторитетный петербургский коллекционер футбольных материалов, историк спорта Владимир Фалин высказал мнение, что команда ведёт своё начало от команды завода «Большевик», которая выступала в чемпионате СССР 1938 года под названием «Зенит». Эта команда, по утверждению Фалина, была преемницей команды «Мурзинка», основанной в 1914 году, и участвовала в дореволюционных чемпионатах города. Такой же версии придерживались в справочниках РФС и книге «Российский футбол за 100 лет» 1998 года Юрий Морозов и Владимир Казачёнок считали, что историю клуба надо вести от команды ЛМЗ, а Николай Люкшинов и Фридрих Марютин — от команды «Большевик»

В нынешней форме клуб существует с 1993 года, когда было зарегистрировано закрытое акционерное общество «ФК „Зенит“». Президентом стал вице-мэр Санкт-Петербурга Виталий Мутко
Так что зениту 31 год !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
-1
0
Красивое число, но хотелось бы в этом сезоне увидеть уже другого чемпиона, наконец
+8
-8
0
День рождения для Зенита станет еще одним мотивационным бустом в последнем матче. Но не всё зависит только от них... Последний тур выдался интригующим
+2
-2
0
Feliz aniversário!
+2
-2
0
все устали от миллерского политпроекта
+14
-14
0
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