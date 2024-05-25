«Краснодар» продаст Алонсо «Атлетико Минейро» за 1,2 млн евро (Goal)

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Минейро Краснодар Хуниор Алонсо деньги Футбол

Хуниор Алонсо летом покинет «Краснодар».

Goal утверждает, что «Атлетико Минейро» приобретет защитника за 1,2 млн евро. Сумма будет выплачена частями.

31-летний футболист уже дал согласие на переход в бразильский клуб.

Отмечается, что руководство «Атлетико Минейро» предпочло выкупить парагвайца, а не пытаться убедить его приостановить действие контракта с «Краснодаром», поскольку не хочет портить отношения с «быками».

Алонсо уже играл за «Атлетико Минейро» до переезда в Россию. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Слишком маленькая цена, не умеют наши клубы продавать игроков 🙄
Ну так продай, умник.
Ему 31. Год контракта. Игрок хочет домой, к семье. За сколько продашь?
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Ответ VladCory
очень ускоренная амортизация... очень. но деньги частные, хозяин барин, просто удивительно. Но - судя по всему, леги просто начинают бежать из РПЛ без Европы. В этом тренд, на самом деле.
учитывая, что игроку 31, остался год контракта и его брали за 8, 2,5 года назад амортизация вполне объяснима такая...Ну про Хозяин барин, это объяснимо, да и инфа, как я понимаю, от бразильской прессы.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Слишком маленькая цена, не умеют наши клубы продавать игроков 🙄
за 31летнего защитника с годом контракта? Ну не знаю...
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Ответ Hitgoe Himgob
А что вообще наши клубы умеют?
Пилить и дербанить)
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Слишком маленькая цена, не умеют наши клубы продавать игроков 🙄
Сейчас такие времена, что от паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Камеди клаб
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Ни Хави стал не нужен , ни Алонсо !
Да что ж ты будешь делать !
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Ответ VladCory
- Ребе, скажи, в чем гешефт? Купили за 8, продали за 1,5. - В процессе, Изя, в процессе...
По контракту играть за быков, может быть, год осталось.
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Ответ VladCory
- Ребе, скажи, в чем гешефт? Купили за 8, продали за 1,5. - В процессе, Изя, в процессе...
может потому как покупали 2,5 года назад за 8??
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Ответ Алексей Гусев
может потому как покупали 2,5 года назад за 8??
очень ускоренная амортизация... очень. но деньги частные, хозяин барин, просто удивительно. Но - судя по всему, леги просто начинают бежать из РПЛ без Европы. В этом тренд, на самом деле.
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Ответ Вячеслав Клименко
Ну так продай, умник. Ему 31. Год контракта. Игрок хочет домой, к семье. За сколько продашь?
Скорей устал от долгих выездов в Краснодаре, и прекрасно понимает что в ближайшее время аэропорт работать не будет.
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