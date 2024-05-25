«Краснодар» продаст Алонсо «Атлетико Минейро» за 1,2 млн евро (Goal)

Хуниор Алонсо летом покинет «Краснодар».

Goal утверждает, что « » приобретет защитника за 1,2 млн евро. Сумма будет выплачена частями.

31-летний футболист уже дал согласие на переход в бразильский клуб.

Отмечается, что руководство «Атлетико Минейро» предпочло выкупить парагвайца, а не пытаться убедить его приостановить действие контракта с « », поскольку не хочет портить отношения с «быками».

уже играл за «Атлетико Минейро» до переезда в Россию. С его статистикой можно ознакомиться здесь.