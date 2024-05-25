«Краснодар» продаст Алонсо «Атлетико Минейро» за 1,2 млн евро (Goal)
Хуниор Алонсо летом покинет «Краснодар».
Goal утверждает, что «Атлетико Минейро» приобретет защитника за 1,2 млн евро. Сумма будет выплачена частями.
31-летний футболист уже дал согласие на переход в бразильский клуб.
Отмечается, что руководство «Атлетико Минейро» предпочло выкупить парагвайца, а не пытаться убедить его приостановить действие контракта с «Краснодаром», поскольку не хочет портить отношения с «быками».
Алонсо уже играл за «Атлетико Минейро» до переезда в Россию. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ему 31. Год контракта. Игрок хочет домой, к семье. За сколько продашь?
Да что ж ты будешь делать !