Дуглас о «Зените»: «Постоянное желание побеждать – ​первое, что ощущает игрок. Это суть клуба, его отличительная черта, здесь не может быть проблем с мотивацией»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Футбол

Дуглас Сантос рассказал, что чувствует игрок, переходя в «Зенит».

– Многие болельщики уверены, что у «Зенита» проблема с мотивацией. Что скажете?

– Когда меня спрашивают об этом, я всегда отвечаю так, как чувствую: постоянное желание побеждать – ​это первое, что ощущает новый игрок, который приходит в «Зенит». Это самая суть петербургского клуба, его отличительная черта, здесь не может быть проблем с мотивацией.

Да, есть матчи, в которых нам, к сожалению, не удается побеждать 5:0 или даже 1:0, более того, есть матчи, в которых мы уступаем сопернику. Но таков футбол, он состоит из успехов и неудач, и важнее всего уметь справляться как с первым, так и со вторым.

Потому что уроки должны извлекаться не только из поражений, но и из побед. Многие мелкие детали скрыты от глаз болельщиков, но их видят игроки и тренерский штаб.

И я надеюсь, что победа над «Ахматом» многому научит нас, мы продолжим развиваться как команда и возьмем эти новые знания вместе с собой в заключительную игру чемпионата, – сказал капитан «Зенита».

Дуглас Сантос: «​Господь Бог – главная опора в моей жизни. Мой небесный Отец сделал меня хорошим человеком и профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии»

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7 комментариев
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Дуглас один из самых порядочных иностранцев.
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Удачи с Ростовом!
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Дуги - настоящий капитан. Пашет, как тётя Дуся на своём огороде. Ни в одном матче претензий нет. Молодчина!
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вот к кому претензий никаких - так это к Дугласу, жаль остальную банду замотивировать не может... накидал бы лещуков Клаудиньо энд Ко, чисто по-капитански...
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Ответ JackDaniels
Как только Зенит перестал выплачивать премиальные за победу над московскими клубами вы показали свою мотивацию.
С мотивацией у Зенита всё более чем ок - по всем возможным ТТХ команда не сбавила, а в некоторых моментах и подросла.

Текущий кризис это в большей степени кризис тренерских идей, наложившийся на отсутствие индивидуально сильнейшего футболиста РПЛ последних лет, который бы принёс ещё 3-4 очка сверху минимум
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Ответ Михаил Савченко
С мотивацией у Зенита всё более чем ок - по всем возможным ТТХ команда не сбавила, а в некоторых моментах и подросла. Текущий кризис это в большей степени кризис тренерских идей, наложившийся на отсутствие индивидуально сильнейшего футболиста РПЛ последних лет, который бы принёс ещё 3-4 очка сверху минимум
Видимо кризис идей был в Оренбурге, когда нанесли под 30 ударов по воротам? Проблема была в том, что команда «встала» и была «нокаутирована» 3 мячами. Как и после победы над Краснодаром уже короновали себя.
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