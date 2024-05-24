Дуглас о «Зените»: «Постоянное желание побеждать – ​первое, что ощущает игрок. Это суть клуба, его отличительная черта, здесь не может быть проблем с мотивацией»

Дуглас Сантос рассказал, что чувствует игрок, переходя в «Зенит».

– Многие болельщики уверены, что у «Зенита» проблема с мотивацией. Что скажете?

– Когда меня спрашивают об этом, я всегда отвечаю так, как чувствую: постоянное желание побеждать – ​это первое, что ощущает новый игрок, который приходит в «Зенит». Это самая суть петербургского клуба, его отличительная черта, здесь не может быть проблем с мотивацией.

Да, есть матчи, в которых нам, к сожалению, не удается побеждать 5:0 или даже 1:0, более того, есть матчи, в которых мы уступаем сопернику. Но таков футбол, он состоит из успехов и неудач, и важнее всего уметь справляться как с первым, так и со вторым.

Потому что уроки должны извлекаться не только из поражений, но и из побед. Многие мелкие детали скрыты от глаз болельщиков, но их видят игроки и тренерский штаб.

И я надеюсь, что победа над «Ахматом» многому научит нас, мы продолжим развиваться как команда и возьмем эти новые знания вместе с собой в заключительную игру чемпионата, – сказал капитан « ».

Дуглас Сантос: «​Господь Бог – главная опора в моей жизни. Мой небесный Отец сделал меня хорошим человеком и профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии»