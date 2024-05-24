Дуглас Сантос: «Господь Бог – главная опора в моей жизни. Мой небесный Отец сделал меня хорошим человеком и профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии»
Дуглас Сантос рассказал о главных людях в своей жизни и о Боге.
– Расскажите о людях, повлиявших на вас как на игрока и личность.
– Главная опора в моей жизни – Господь Бог, который сделал меня хорошим человеком и хорошим профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии. Он – мой небесный Отец.
Разумеется, многому я научился и благодаря моему папе – заботе о доме, о семье. Я видел, как папа с мамой каждый день ведут тяжелую борьбу за то, чтобы их сын получал лучшее, что они могут ему дать, хотя обстоятельства порой были очень сложными.
Мои дедушка с бабушкой тоже сыграли важную роль в моем становлении как человека и спортсмена. Так что все эти люди – ключевые фигуры в моей жизни, за них и ради них я сражаюсь каждый день, отдаю всего себя своей работе.
И конечно, главная мотивация для меня сейчас – это мои дочки и жена. О них я думаю всегда, когда уезжаю на базу или на выездной матч, им посвящаю все свои профессиональные успехи. И очень хочу посвятить им еще одну большую и важную победу – уже в эту субботу, – сказал капитан «Зенита» Дуглас Сантос.
Такие игроки не только в РПЛ, но и в принципе в футболе на вес золота
Да еще с такими человеческими качествами
Если что,то понятие гуманизма в обществе и духовности-ну никак не противоречат друг другу,вот абсолютно,человек может быть,как гуманным,так и абсолютно духовным,а Сантос нам пока не дал усомниться в своих человеческих качествах.
Лучше не пиши ничего,чем заниматься словесным онанизмом,ибо противно читать чесслово((
Как бы тот, что рассказывал про бисер и свиней и его последователи есть никто иные как секстанты.
Собственно, почитатели изначальной версии этого иудейского эпоса не признают ни этот новодел, ни его автора.
Надежность, ответственность, умение держать себя в руках
Если ему в этом помогает Библия и католическая вера - очень хорошо .
Cтарший Черышев носится с иконой(буквально) по бровке весь матч.
Попы совершают магический ритуал на поляне Факела - местных аметистов разрывает и они упражняются в остроумии.
Здесь положительный персонаж рассказывает о своем воображаемом друге и все умиляются и одобрительно кивают.
П-последовательность.