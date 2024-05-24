Дуглас Сантос: «​Господь Бог – главная опора в моей жизни. Мой небесный Отец сделал меня хорошим человеком и профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос религия Футбол

Дуглас Сантос рассказал о главных людях в своей жизни и о Боге.

– Расскажите о людях, повлиявших на вас как на игрока и личность.

– Главная опора в моей жизни – ​Господь Бог, который сделал меня хорошим человеком и хорошим профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии. Он – ​мой небесный Отец.

Разумеется, многому я научился и благодаря моему папе – ​заботе о доме, о семье. Я видел, как папа с мамой каждый день ведут тяжелую борьбу за то, чтобы их сын получал лучшее, что они могут ему дать, хотя обстоятельства порой были очень сложными.

Мои дедушка с бабушкой тоже сыграли важную роль в моем становлении как человека и спортсмена. Так что все эти люди – ​ключевые фигуры в моей жизни, за них и ради них я сражаюсь каждый день, отдаю всего себя своей работе.

И конечно, главная мотивация для меня сейчас – ​это мои дочки и жена. О них я думаю всегда, когда уезжаю на базу или на выездной матч, им посвящаю все свои профессиональные успехи. И очень хочу посвятить им еще одну большую и важную победу – ​уже в эту субботу, – сказал капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

59 комментариев
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Дуглас - умница. Порядочный человек и крутой игрок. Давно вписал свое имя в историю Зенита, заменил Кришито.
+35
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Из всех бразильцев — самый работящий, хладнокровный и всегда, а не по настроению и куражу, отдающий всего себя на поле 👏
Такие игроки не только в РПЛ, но и в принципе в футболе на вес золота
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+25
У каждого человека свой взгляд на жизнь, Дуглас классный человек.
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+12
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Даже просто позиции прагматичного неверующего человека, наличие таких людей, как Сантос лучше, чем всяких эгоцентричных, нигилистичных "познавателей себя", которые зачастую несут хаос и разрушение "во имя светлого будущего". Чем будет больше скромных Сантосов, бедных и богатых, которые будут с благодарностью воспринимать всё что приходит в жизни, будут относиться к людям соответственно их вероучению, ломая своё эго и ЧСВ, тем общества будут здоровее. Зацикленные на себе уберменши с ощущением собственной важности деструктивны.
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+12
Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
извините, но не в тему
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+10
Большая удача что в Зените есть такой игрок.
Да еще с такими человеческими качествами
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Ответ Иван Иванов
Где ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества?? Ты знаешь что это такое вообще?? Гуманизм и "духовность" абсолютно разные вещи
А ты что личный хейтер Сантоса,что бегаешь тут по всей ветке как шансоньетка,заведённая юла,набрасывась на всех,кто хорошо говорит о Дугласе? Вот ко всем пристал тут)))
Если что,то понятие гуманизма в обществе и духовности-ну никак не противоречат друг другу,вот абсолютно,человек может быть,как гуманным,так и абсолютно духовным,а Сантос нам пока не дал усомниться в своих человеческих качествах.
Лучше не пиши ничего,чем заниматься словесным онанизмом,ибо противно читать чесслово((
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Что не так он написал? У каждого действительно свой взгляд.
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Ответ Всё знаю
И на поле играет Бог, а не Дуглас Сантос, да?)))) Это тоже самое, когда врачи спасают жизни, и пациенты или родственники благодарят Бога, а не врачей)))))
Всё от Бога, и всё им создано. И все таланты наши от Бога.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Ты искренне считаешь всех верующих людей глупыми и неспособными к познанию себя и мира? Вот чисто в практическом смысле. Вокруг тебя много людей, для которых вера - важная часть жизни. И ты правда считаешь себя умнее всех этих людей?
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Ответ Виктор
Даже просто позиции прагматичного неверующего человека, наличие таких людей, как Сантос лучше, чем всяких эгоцентричных, нигилистичных "познавателей себя", которые зачастую несут хаос и разрушение "во имя светлого будущего". Чем будет больше скромных Сантосов, бедных и богатых, которые будут с благодарностью воспринимать всё что приходит в жизни, будут относиться к людям соответственно их вероучению, ломая своё эго и ЧСВ, тем общества будут здоровее. Зацикленные на себе уберменши с ощущением собственной важности деструктивны.
Вы правы, и я об этом писал ,просто коротко.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
S екта - это отделившаяся от основного течения группа энтузиастов, которая переиначила изначальное учение на свой лад, дополнив его новыми положениями и отменив предыдущие нормы.
Как бы тот, что рассказывал про бисер и свиней и его последователи есть никто иные как секстанты.
Собственно, почитатели изначальной версии этого иудейского эпоса не признают ни этот новодел, ни его автора.
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Настоящий капитан
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Ответ Иван Иванов
Знаешь кто верит словам?
Бразильцы - искренние и верующие люди.
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Ответ Иван Иванов
Уважают за человеческие поступки, внучек
Это же сколько тебе лет, деда ? Трёхзначная цифра ?
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Ответ Иван Иванов
Это называется невежество. Верить, а не знать
Упаси бог от таких "веж" как ты (нет, я в бога не верю)
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Ответ Иван Иванов
Где ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества?? Ты знаешь что это такое вообще?? Гуманизм и "духовность" абсолютно разные вещи
Человеческие качества он демонстрирует на поле
Надежность, ответственность, умение держать себя в руках
Если ему в этом помогает Библия и католическая вера - очень хорошо .
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
А кто же тогда вчера помог Вашей Фиорентине выиграть на 13-ой добавленной минуте ? )))
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Уважение.
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Ответ Игорь Новиков
Дуглас - умница. Порядочный человек и крутой игрок. Давно вписал свое имя в историю Зенита, заменил Кришито.
Накануне. В предыдущих сериях:
Cтарший Черышев носится с иконой(буквально) по бровке весь матч.
Попы совершают магический ритуал на поляне Факела - местных аметистов разрывает и они упражняются в остроумии.
Здесь положительный персонаж рассказывает о своем воображаемом друге и все умиляются и одобрительно кивают.

П-последовательность.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Даже если не свой, то ему это не мешает. Жизнь живёт хорошую.
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У парня светлая и добрая душа, это главное. А ещё и футболист отличный!
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Ответ NoThanks
Ты искренне считаешь всех верующих людей глупыми и неспособными к познанию себя и мира? Вот чисто в практическом смысле. Вокруг тебя много людей, для которых вера - важная часть жизни. И ты правда считаешь себя умнее всех этих людей?
Когда они прикрывают свое лицемерие верой.. какой вывод мне сделать?
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Дуги наш капитан!Удачи,успехов ему и как можно дольше радовать зенитчиков своей игрой!
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Ответ Алексей Горланов
Накануне. В предыдущих сериях: Cтарший Черышев носится с иконой(буквально) по бровке весь матч. Попы совершают магический ритуал на поляне Факела - местных аметистов разрывает и они упражняются в остроумии. Здесь положительный персонаж рассказывает о своем воображаемом друге и все умиляются и одобрительно кивают. П-последовательность.
Это совсем другое, вот такие они лицемеры.
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Очень хорошие слова - похоже что и человек он хороший.
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Ответ Отчим Стифлера
А ты что личный хейтер Сантоса,что бегаешь тут по всей ветке как шансоньетка,заведённая юла,набрасывась на всех,кто хорошо говорит о Дугласе? Вот ко всем пристал тут))) Если что,то понятие гуманизма в обществе и духовности-ну никак не противоречат друг другу,вот абсолютно,человек может быть,как гуманным,так и абсолютно духовным,а Сантос нам пока не дал усомниться в своих человеческих качествах. Лучше не пиши ничего,чем заниматься словесным онанизмом,ибо противно читать чесслово((
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Горланов
Накануне. В предыдущих сериях: Cтарший Черышев носится с иконой(буквально) по бровке весь матч. Попы совершают магический ритуал на поляне Факела - местных аметистов разрывает и они упражняются в остроумии. Здесь положительный персонаж рассказывает о своем воображаемом друге и все умиляются и одобрительно кивают. П-последовательность.
Е-еретик
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Ответ Ковид 07.10.52
Капля хорошего в бочке позора.
Что-то пока Зенит выигрывал 5ть чемпионств, про т.н. позор не кричали. А как только у московцев запахло титулом сразу вся мос. пресса стала раздувать эту тему. И вот совпадение: Перед важнейшим матчем с ЦСКА. Теперь опять всплыла эта тема и опять перед важнейшим матчем.
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Ответ Benjamin
Пугает такая помешанность на религии у молодых людей, раньше старики увлекались в основном, оно и понятно, смерть чем ближе, тем ее и бояться больше, но промытые мозги молодежи расстраивают конечно.
Это называется невежество. Верить, а не знать
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