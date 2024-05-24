Дуглас Сантос: «​Господь Бог – главная опора в моей жизни. Мой небесный Отец сделал меня хорошим человеком и профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии»

Дуглас Сантос рассказал о главных людях в своей жизни и о Боге.

– Расскажите о людях, повлиявших на вас как на игрока и личность.

– Главная опора в моей жизни – ​Господь Бог, который сделал меня хорошим человеком и хорошим профессионалом. Все, что я проживаю сейчас, я выучил благодаря Библии. Он – ​мой небесный Отец.

Разумеется, многому я научился и благодаря моему папе – ​заботе о доме, о семье. Я видел, как папа с мамой каждый день ведут тяжелую борьбу за то, чтобы их сын получал лучшее, что они могут ему дать, хотя обстоятельства порой были очень сложными.

Мои дедушка с бабушкой тоже сыграли важную роль в моем становлении как человека и спортсмена. Так что все эти люди – ​ключевые фигуры в моей жизни, за них и ради них я сражаюсь каждый день, отдаю всего себя своей работе.

И конечно, главная мотивация для меня сейчас – ​это мои дочки и жена. О них я думаю всегда, когда уезжаю на базу или на выездной матч, им посвящаю все свои профессиональные успехи. И очень хочу посвятить им еще одну большую и важную победу – ​уже в эту субботу, – сказал капитан « » .