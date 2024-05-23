Баллак о Виртце: «Готов к «Реалу». На примере Беллингема видно: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее»
Михаэль Баллак считает, что Флориан Виртц способен заиграть в «Реале».
«Виртц готов к «Реалу». Он определенно способен играть за «Мадрид».
Это также можно видеть на примере Джуда Беллингема после его перехода из «Дортмунда»: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее», – сказал экс-хавбек сборной Германии в интервью Bild.
Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года. Клуб будет работать как в случае с Беллингемом, Камавинга и Тчуамени
А Алонсо ещё рано в Мадрид.