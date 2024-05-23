Баллак о Виртце: «Готов к «Реалу». На примере Беллингема видно: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее»

Теги Байер Михаэль Баллак бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Флориан Виртц Футбол

Михаэль Баллак считает, что Флориан Виртц способен заиграть в «Реале».

«Виртц готов к «Реалу». Он определенно способен играть за «Мадрид». 

Это также можно видеть на примере Джуда Беллингема после его перехода из «Дортмунда»: когда играешь с лучшими, сам становишься сильнее», – сказал экс-хавбек сборной Германии в интервью Bild.

Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года. Клуб будет работать как в случае с Беллингемом, Камавинга и Тчуамени

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21 комментарий
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Бледная тень Миранчука этот ваш Вирцт
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Если Арда продолжит так феерить, прогресировать...То нет смысла брать Флориана.Хотя если Алонсо сменит через год Карло,он явно захочет взять кого-то из Байера с собой.И Виртц первый кандидат.
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Ответ QWertY
Если играешь с мерзкими, то сам становишься мерзким. Это видно на примере Джудка, который взял худшие качества Шимпы
А ты у кого качества перенял? У сородичей, не так ли?
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Готов - не готов будет видно только когда перейдет в Реал.
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Ответ Иван Иванов
А ты у кого качества перенял? У сородичей, не так ли?
У этого персонажа явно есть обида на Реал. Видимо, плакал из-за вылетов любимого Сити от Мадрида:)
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Ответ vcaireac
Если Арда продолжит так феерить, прогресировать...То нет смысла брать Флориана.Хотя если Алонсо сменит через год Карло,он явно захочет взять кого-то из Байера с собой.И Виртц первый кандидат.
Смысл есть, потому что через год уйдёт Модрич и в клубе останутся 5 полузащитников.
А Алонсо ещё рано в Мадрид.
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Вирц не подходит под концепцию Реала, этот парень слишком светлых тонов.
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Вчера специально включил на Виртца глянуть. Слабый матч. Зато лучше судьи знает как судить правильно. За что и карточку получил. Уже звезда?
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Ответ Иван Иванов
А ты у кого качества перенял? У сородичей, не так ли?
Ребят, давайте жить дружно
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Ответ Homelander_666
Сейчас ценятся универсальные игроки, а Вирц к таким относится. Я думаю, что может сыграть в центре. Или Карло с его приходом снова изменит схему. Посмотрим.
Главное чтобы Флориан не здал,после такого сезона успешноного.Примеры были...А дальше будет видно)В любом случае Hala Madrid!
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Ответ vcaireac
Модрич не атакующий полузащитник,функционал разный у них.Но будет интересно если придёт,как его будут использовать.
Сейчас ценятся универсальные игроки, а Вирц к таким относится. Я думаю, что может сыграть в центре. Или Карло с его приходом снова изменит схему. Посмотрим.
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Ответ Homelander_666
Смысл есть, потому что через год уйдёт Модрич и в клубе останутся 5 полузащитников. А Алонсо ещё рано в Мадрид.
Модрич не атакующий полузащитник,функционал разный у них.Но будет интересно если придёт,как его будут использовать.
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Ответ RIMPERY17
Вчера было видно, что не готов. Возможно, через пару лет, надо ему прибавлять
Не надо по одному матчу выводы делать. Там очень большой талант, но есть вопросы по здроровью, по здоровью он явно не Беллингем, и тем более Кроос, который никогда не травмировался. Но он нам не нужен, потому что это игрок группы атаки, а там у нас хватает игроков с запасом.
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Ой, ну прям весь свет клином на реале сошёлся. Давайте всех звезд туда отправим и дружно перестанем смотреть футбол.
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Он будет дублировать Гюлера. Оба два не цпз ни разу. Апз и фланги.
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Да, так и думал, что минусуют фанаты Барселоны. Тест пройден.
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Фанаты Барселоны минусуют всех. А что ваш клуб не попытается его приобрести? А, забыл. На Месси и Пике всё ушло. За лояльность.
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Ребята, вы в порядке вообще? Уже и Байер списали, и Алонсо, и Виртца? Что за тупая логика?
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Если играешь с мерзкими, то сам становишься мерзким. Это видно на примере Джудка, который взял худшие качества Шимпы
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