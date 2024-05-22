40-летний Данте продлил контракт с «Ниццей» на год. Защитник проведет 9-й сезон в клубе

40-летний Данте и «Ницца» продлили контракт до 2025 года.

Таким образом, защитник проведет 9-й сезон во французском клубе. Бразилец перешел в «Ниццу» из «Вольфсбурга» в 2016 году. С тех пор он принял участие в 282 матчах и забил 8 голов.

Как отмечается в сообщении клуба, капитан находится в «блестящей форме» и является одним из самых используемых полевых игроков завершившегося сезона (3101 минута на поле).

Кроме того, в этом сезоне он стал четвертым игроком Лиги 1 с сезона-1947/48, забившим гол в возрасте сорока и более лет.

Всего за сезон сыграл в 32 матчах Лиги 1, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.

Фото: ogcnice.com