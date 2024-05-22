40-летний Данте продлил контракт с «Ниццей» на год. Защитник проведет 9-й сезон в клубе

Теги Ницца лига 1 Франция Данте Футбол

40-летний Данте и «Ницца» продлили контракт до 2025 года.

Таким образом, защитник проведет 9-й сезон во французском клубе. Бразилец перешел в «Ниццу» из «Вольфсбурга» в 2016 году. С тех пор он принял участие в 282 матчах и забил 8 голов.

Как отмечается в сообщении клуба, капитан находится в «блестящей форме» и является одним из самых используемых полевых игроков завершившегося сезона (3101 минута на поле).

Кроме того, в этом сезоне он стал четвертым игроком Лиги 1 с сезона-1947/48, забившим гол в возрасте сорока и более лет.

Всего за сезон Данте сыграл в 32 матчах Лиги 1, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.

Фото: ogcnice.com

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8 комментариев
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Просто топ. Редкий случай бразильца -профессионала
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Был в Монпелье такой бразилец Илтон, так тот вообще до 43 играл и всё время в основе. Только недавно закончил с футболом. Так что и Данте еще не один год отыграет за Ниццу.)
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Ответ rigobersong
А потом нам рассказывают, что Бразильцы не профессионалы, только танцуют на карнавалах и тусуются:)) Пожалуй один из самых глупых стереотипов в футболе:)
Как раз нет. Такие исключение из правил только подтверждают правило.
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+3
Ответ Oliver Kromwel
Просто топ. Редкий случай бразильца -профессионала
Силва, Кафу, Алвес, Жилберто, Зе Роберто и еще десятки, а то и сотни футболистов из Бразилии игравших почти до 40ка лет на высоком уровне:)) Просто они сами по себе яркие личности вот и кажется, что большинствотиз них не профи, если брать в целом, то Бразильцы многим в плане профессионализма фору дадут:)
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Земную жизнь пройдя до половины,
Он очутился в Ницце. Навсегда.
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Ответ rigobersong
Силва, Кафу, Алвес, Жилберто, Зе Роберто и еще десятки, а то и сотни футболистов из Бразилии игравших почти до 40ка лет на высоком уровне:)) Просто они сами по себе яркие личности вот и кажется, что большинствотиз них не профи, если брать в целом, то Бразильцы многим в плане профессионализма фору дадут:)
Ну а бразильских игроков тысячи. Так что эти 2-3% по любому являются исключением.
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Ответ Amalfitano
Был в Монпелье такой бразилец Илтон, так тот вообще до 43 играл и всё время в основе. Только недавно закончил с футболом. Так что и Данте еще не один год отыграет за Ниццу.)
А потом нам рассказывают, что Бразильцы не профессионалы, только танцуют на карнавалах и тусуются:)) Пожалуй один из самых глупых стереотипов в футболе:)
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