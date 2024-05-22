Водонаева об иске Павла к Алане: «Зачем Мамаев так позорится? Чувство собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?»
Алена Водонаева назвала позорным иск Павла Мамаева к бывшей жене.
Ранее стало известно, что экс-футболист подал иск к Алане Мамаевой, в котором просит суд взыскать с экс-супруги 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.
«Зачем он так позорится? Функция чувства собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?» – написала телеведущая и блогер в своем телеграм-канале.