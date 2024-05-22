Водонаева об иске Павла к Алане: «Зачем Мамаев так позорится? Чувство собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев соцсети девушки и спорт Алана Мамаева деньги Алена Водонаева Футбол

Алена Водонаева назвала позорным иск Павла Мамаева к бывшей жене.

Ранее стало известно, что экс-футболист подал иск к Алане Мамаевой, в котором просит суд взыскать с экс-супруги 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей. 

«Зачем он так позорится? Функция чувства собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?» – написала телеведущая и блогер в своем телеграм-канале.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эскорт наносит ответный удар.
+82
-1
+81
О, нормас! Аленка тут. До Олеси Малибу осталась одна инстасамка!
+32
0
+32
Ответ Иван Новиков
Хочет и позорится. Тебе какое дело?
Тебе любая феминистка объяснит, деньги требовать могут только женщины от мужчин. В обратную сторону стрелочка не поворачивается!!! 😃
+23
0
+23
Вот и говорящие титьки со свистком подали голос. Ваше мнение очень важно для нас.
+19
-2
+17
Хочет и позорится. Тебе какое дело?
+16
-2
+14
Не думаю, что Мамаеву нужны деньги. Но вас, куриц, по-другому не научишь!
+12
-1
+11
Я предлагаю Алане быть гордой и независимой. Пускай принесёт эти 10 мультов и кинет Мамаеву в рожу со словами: "Подавись ты своими деньгами. Мне от тебя ничего не нужно". Ну как тебе вариант, Алана?))
+10
0
+10
То есть когда женщина подаёт в суд на бывшего мужа, пытаясь взыскать деньги на конские алименты выше средних по региону, или даже на содержание самой себя, то это нормально, ей ничего не жмёт, и чувство собственного достоинства не задевает. 😃 Удобненько! Особенно в современном равноправном мире с равными возможностями заработать! 😃
+10
0
+10
Шкуры уникальный народ. То равноправия хотят. То не позорься ты же мужик. Футболисты многие тоже дауны. Женятся на внешности, делают из них людей. А ценностей в семейной жизни никаких нет , вот и семьи такие. Примеров множество. Это и то верхушка айсберга что нам известно, а 90% свою частную жизнь и устои не раскрывают. Друг друга все стоят.
+9
0
+9
Глава профсоюза эскорта решила поддержать своего члена профсоюза.
+7
-1
+6
Ответ Jepbar Annayev
Павел всю жизнь посвятил футболу и зарабатывал приличные деньги а его жена что сделала чтобы иметь такие деньги?
завела футболиста..
+6
0
+6
Ответ 6tspey7tb5
Эскорт наносит ответный удар.
И в самое интимное место мужчины, по карману )
+5
0
+5
Шлюпка всегда будет защищать другую шлюпку
+4
0
+4
Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
так говорил Заратустра
+3
0
+3
####, Спортс, ##### нам тут этот дом2 и ФК Эскорт?
+3
0
+3
извините, это не та позорная водонаева из дом 2?
+3
0
+3
ну да, деньги же можно тянуть только с аленей))
+2
0
+2
наши кого спросить)) весь дом-2 там опросите.
+2
0
+2
Кто-нибудь объяснит что такое "..ФУНКЦИИ собственного достоинства.." ?
+2
0
+2
Позориться с деньгами гораздо приятнее, чем позориться без денег. Очевидно же)
+2
0
+2
Давайте Боню до десяти , а то потом у меня Байер-Аталанта
+2
0
+2
Мамаев - та ещё редиска и отвратительный по личностным качествам человек по жизни. Так что неудивительно, что он ещё и в подобное вляпался.
+3
-1
+2
Ответ Олег Мастерков
извините, это не та позорная водонаева из дом 2?
Она самая.
+2
0
+2
Ответ kreator.vvv
Как пёсика?))
не знаю как заводят футболистов, ни разу не заводил
+1
0
+1
И после этого феменистки вылезают и мычать что-то про патриархат в России? Смешно.
+2
-1
+1
А зачем позорятся разведенки требующие алименты с бывших? А, стоп, это же другое
+1
0
+1
Ответ mrJerico
Мамаев точно не бедный, для него такие суммы с семей в аквапарк на выходные! Имхо тут наверное в своё время, своя история....
Мамаев не очень умный, а у таких деньги надолго не задерживаются. Так что вполне допускаю что Паша основательно поиздержался и решил вернуть потраченное в прежней, богатой жизни
+1
0
+1
Павел всю жизнь посвятил футболу и зарабатывал приличные деньги а его жена что сделала чтобы иметь такие деньги?
+2
-1
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
О, нормас! Аленка тут. До Олеси Малибу осталась одна инстасамка!
она моя соседка по району, могу зайти и уточнить у нее 😏
+1
0
+1
Сильно хитровыделанные у нас феминистки. То им права равные подавай, то онажемать. Короче всё одно и то же, ничего нового. Тарелочницы ноют о привилегиях.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий