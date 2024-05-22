ЦСКА и МФТИ заключил соглашение о сотрудничестве

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Футбол

ЦСКА заключил соглашение о сотрудничестве с МФТИ.

В официальной церемонии приняли участие генеральный директор клуба Роман Бабаев и ректор Московский физико-технический институт (МФТИ) Дмитрий Ливанов.

В рамках сотрудничества предусмотрены льготная система посещения матчей для студентов МФТИ, их участие в проекте «Поколение ПФК ЦСКА» и клубной мастерской, приглашение студентов на стажировки, обмен опытом и реализация программ корпоративного обучения, разработка программ подготовки узкопрофильных специалистов в области футбольной аналитики.

Кроме того, МФТИ займется технической разработкой и созданием перспективного программного обеспечения и инновационных устройств для их последующего применения в нуждах тренерского, медицинских штабов и других подразделений клуба.

Фото: t.me/miptru

5 комментариев
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Фото с Бабаевым, чтобы поверили?)
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Если ректор приехал сам в офис ЦСКА, то понятно, что это иницатива, спущенная сверху, скорее всего Орешкиным.
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Теперь заживём! Будем всех академически обыгрывать. Даже без тренера)
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будут теперь играть как академики с тросточкой))
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