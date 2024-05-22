ЦСКА и МФТИ заключил соглашение о сотрудничестве

ЦСКА заключил соглашение о сотрудничестве с МФТИ.

В официальной церемонии приняли участие генеральный директор клуба и ректор Московский физико-технический институт (МФТИ) Дмитрий Ливанов.



В рамках сотрудничества предусмотрены льготная система посещения матчей для студентов МФТИ, их участие в проекте «Поколение ПФК ЦСКА» и клубной мастерской, приглашение студентов на стажировки, обмен опытом и реализация программ корпоративного обучения, разработка программ подготовки узкопрофильных специалистов в области футбольной аналитики.



Кроме того, МФТИ займется технической разработкой и созданием перспективного программного обеспечения и инновационных устройств для их последующего применения в нуждах тренерского, медицинских штабов и других подразделений клуба.

Фото: t.me/miptru