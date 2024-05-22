Экс-полузащитник «Зенита» Горовой возглавил мурманский «Север» из третьего дивизиона

Экс-игрок «Зенита» Борис Горовой возглавил «Север» из третьего дивизиона.

Ранее 50-летний специалист тренировал такие клубы, как « », « », « » и « » Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года главный тренер Александр Петухов и ряд ключевых игроков покинули «Север» по причине недостатка финансирования.

С февраля 2024 года мурманскую команду возглавлял бывший тренер академии « » Евгений Тарасов.