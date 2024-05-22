Экс-полузащитник «Зенита» Горовой возглавил мурманский «Север» из третьего дивизиона
Экс-игрок «Зенита» Борис Горовой возглавил «Север» из третьего дивизиона.
Ранее 50-летний специалист тренировал такие клубы, как «Таганрог», «Фосфорит», «Ленинградец» и «Динамо» Санкт-Петербург.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года главный тренер Александр Петухов и ряд ключевых игроков покинули «Север» по причине недостатка финансирования.
С февраля 2024 года мурманскую команду возглавлял бывший тренер академии «Зенита» Евгений Тарасов.