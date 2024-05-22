Экс-полузащитник «Зенита» Горовой возглавил мурманский «Север» из третьего дивизиона

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Экс-игрок «Зенита» Борис Горовой возглавил «Север» из третьего дивизиона.

Ранее 50-летний специалист тренировал такие клубы, как  «Таганрог», «Фосфорит», «Ленинградец» и «Динамо» Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года главный тренер Александр Петухов и ряд ключевых игроков покинули «Север» по причине недостатка финансирования.

С февраля 2024 года мурманскую команду возглавлял бывший тренер академии «Зенита» Евгений Тарасов.

4 комментария
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Эх, фамилии-то какие))
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