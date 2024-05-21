Александр Зинченко: «Не лучший сезон для меня. Обещаю сомневающимся, что вернусь намного сильнее»
Александр Зинченко подвел итоги сезона для себя и «Арсенала».
«Арсенал» занял 2-е место в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.
«Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, «канониры».
Сезон для клуба завершен, и, к сожалению, мы не добились того, чего хотели. Но я уверен, что клуб на правильном пути.
Лично я полностью понимаю, что это был не лучший мой сезон, и обещаю, прежде всего, всем болельщикам и сомневающимся, что вернусь намного сильнее. Огромное спасибо за вашу мощную поддержку, и до скорой встречи», – написал защитник «Арсенала».
Потом помню, ушёл из Манчестер Сити, и Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов.
130+ матчей в АПЛ, за команды которые ниже второго места не опускались.
Таких игроков не так уж и много не самом деле.
Думается, в след сезоне он еще будет играть в Арсенале. А далее Серия А или кто-то вроде Вест-Хэма.