Александр Зинченко: «Не лучший сезон для меня. Обещаю сомневающимся, что вернусь намного сильнее»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко соцсети Футбол

Александр Зинченко подвел итоги сезона для себя и «Арсенала».

«Арсенал» занял 2-е место в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

«Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, «канониры».

Сезон для клуба завершен, и, к сожалению, мы не добились того, чего хотели. Но я уверен, что клуб на правильном пути.

Лично я полностью понимаю, что это был не лучший мой сезон, и обещаю, прежде всего, всем болельщикам и сомневающимся, что вернусь намного сильнее. Огромное спасибо за вашу мощную поддержку, и до скорой встречи», – написал защитник «Арсенала».

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22 комментария
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Если кто-то за Зинченко миллионов 20 даст этим летом, то обязательно надо продавать. Этот сезон абсолютно кошмарным получился. Раньше хоть Саня давал эффект в атаке при невнятной игре в обороне, в этом же сезоне он и на обеих половинах стал практически бесполезным.
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Ответ Мексиканская песня
Помню, вышел в Лиге чемпионов и дал пасы. Кто-то сказал, No Zinchenko - No Party. Потом помню, ушёл из Манчестер Сити, и Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов.
О другом кадре: было и в Арсенале, писали «no Thomas — no party». Томас Парти лучше Эль-Ненни, конечно, но так третий после Райса и Жоржиньо выбор, или на ротацию, или в пару на поддержку штанов
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Спасибо, Зинч, встретимся... против твоего нового клуба
+3
-1
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Какой интерес брать интервью от заядлых лавочников, типа Зинки или неМудрика? Эти брёвна, которые абсолютно бесполезны в клубах, балласт, от которого давно пора клубам избавляться. Уровень таких, не по делу распиаренных "звёзд" - чемпионат Кипра, Андорры, Мальты. Возможно там они и смогут "блистать"? АПЛ, это лига для серьёзных мужиков. Таким плаксам, как эти распиаренные чудики и заядлые лавочники, явно не место в сильнейшей лиге мира.
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Ответ heymon95
Тигр
и Евфрат
+5
-3
+2
Помню, вышел в Лиге чемпионов и дал пасы. Кто-то сказал, No Zinchenko - No Party.

Потом помню, ушёл из Манчестер Сити, и Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов.
+2
-1
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И заплакал
+1
0
+1
Ответ 6tspey7tb5
Заплакал и ушёл?
Свежая шутеечка
+7
-6
+1
Ответ Юрий Костыгин
А что не так? Показатели Г+П точно такие же, как и в прошлом сезоне.
На своей основной позиции сильно сдал
+1
0
+1
😭😭😭
+4
-4
0
Куда он собрался вернуться?
+2
-2
0
Да все все понимают. Ваучер
0
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А также Стерлинг и Жезус.
+1
-1
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Ну Зинченко и так прыгнул выше головы по карьере.
130+ матчей в АПЛ, за команды которые ниже второго места не опускались.
Таких игроков не так уж и много не самом деле.
Думается, в след сезоне он еще будет играть в Арсенале. А далее Серия А или кто-то вроде Вест-Хэма.
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