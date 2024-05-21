Александр Зинченко: «Не лучший сезон для меня. Обещаю сомневающимся, что вернусь намного сильнее»

Александр Зинченко подвел итоги сезона для себя и «Арсенала».

«Арсенал» занял 2-е место в , отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

«Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, «канониры».

Сезон для клуба завершен, и, к сожалению, мы не добились того, чего хотели. Но я уверен, что клуб на правильном пути.

Лично я полностью понимаю, что это был не лучший мой сезон, и обещаю, прежде всего, всем болельщикам и сомневающимся, что вернусь намного сильнее. Огромное спасибо за вашу мощную поддержку, и до скорой встречи», – написал защитник « ».