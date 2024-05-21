Умер экс-защитник «Милана» и сборной ФРГ Шнеллингер. Двукратному призеру ЧМ было 85 лет
Умер экс-защитник «Милана» и сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер.
Двукратный призер чемпионата мира ушел из жизни в возрасте 85 лет. Экс-футболист скончался в больнице в Милане. В этом городе он проживал в последнее время.
По ходу карьеры Шнеллингер выступал за «Кельн» (стал чемпионом ФРГ в его составе), «Рому» (выиграл Кубок Италии), «Милан» (стал чемпионом Италии и трехкратным обладателем Кубка, дважды выиграл Кубок кубков и один раз – Кубок европейских чемпионов, включен в Зал славы клуба) и другие клубы.
В составе сборной ФРГ он стал вторым призером ЧМ-1966 в Англии и третьим призером ЧМ-1970 в Мексике. Всего сыграл за команду на четырех турнирах (также в 1958 и 1962 году).