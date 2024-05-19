Клопп спел «Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла» и призвал фанатов встретить нового тренера как его
Юрген Клопп попросил фанатов «Ливерпуля» тепло принять Арне Слота.
«Встретьте нового тренера так же, как встретили меня. Поддерживайте на все сто с первого дня. Продолжайте верить. Подстегивайте команду. Я теперь один из вас. Люблю вас безумно.
Спасибо вам. Вы лучшая команда на свете. Спасибо!» – сказал покидающий «Ливерпуль» немец.
После этого Клопп запел: «Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла» – и болельщики на «Энфилде» подхватили песню.
Топ мужик.
Топ тренер
Сравнивать тот кризисный Ливерпуль с тем, что сейчас есть полный бред.
Аналогично застал темные времена Даунингов и светлые времена Клоппа
Бед обид.
Но я тоже думал что скуф это 30+, не силен в таких понятиях.
Мне вот 32, а в душе все еще лет 19/20 😌