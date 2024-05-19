Клопп спел «Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла» и призвал фанатов встретить нового тренера как его

Юрген Клопп попросил фанатов «Ливерпуля» тепло принять Арне Слота.

«Встретьте нового тренера так же, как встретили меня. Поддерживайте на все сто с первого дня. Продолжайте верить. Подстегивайте команду. Я теперь один из вас. Люблю вас безумно.

Спасибо вам. Вы лучшая команда на свете. Спасибо!» – сказал покидающий « » немец.

После этого запел: « , ла-ла-ла-ла-ла» – и болельщики на «Энфилде» подхватили песню.