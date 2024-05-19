Клопп спел «Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла» и призвал фанатов встретить нового тренера как его

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Арне Слот Футбол

Юрген Клопп попросил фанатов «Ливерпуля» тепло принять Арне Слота.

«Встретьте нового тренера так же, как встретили меня. Поддерживайте на все сто с первого дня. Продолжайте верить. Подстегивайте команду. Я теперь один из вас. Люблю вас безумно.

Спасибо вам. Вы лучшая команда на свете. Спасибо!» – сказал покидающий «Ливерпуль» немец.

После этого Клопп запел: «Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла» – и болельщики на «Энфилде» подхватили песню.

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25 комментариев
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Мужики и ребята, я в начале матча во время гимна и когда камера выхватила Юргена я заплакал своими скуфными слезами секунд 20 еле остановился, я начал болеть за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса в 2004 году ,я застал очень смутные времена Даунингов и Спирингов и сейчас,скорее всего,нас ждёт это тёмное время ,но я все равно останусь скаузером ,да беларуским,но всё равно скаузером )
+41
-5
+36
И это его характеризует, как очень хорошего, доброго и адекватного человека. Таких людей единицы.
+8
0
+8
Ответ Сергей Пацаваца
Мужики и ребята, я в начале матча во время гимна и когда камера выхватила Юргена я заплакал своими скуфными слезами секунд 20 еле остановился, я начал болеть за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса в 2004 году ,я застал очень смутные времена Даунингов и Спирингов и сейчас,скорее всего,нас ждёт это тёмное время ,но я все равно останусь скаузером ,да беларуским,но всё равно скаузером )
Вы поймите, что многое зависит от владельцев клуба, головного менеджмента, спорт лира и т.д. Сейчас у руля Ливерпуля очень неглупые и хорошие управленцы. Не думаю, что будет настолько плохо, как в те времена
+7
0
+7
Надеюсь, это будет славная битва лысых шарлатанов в следующем сезоне
+7
0
+7
Ответ Сергей Пацаваца
Мужики и ребята, я в начале матча во время гимна и когда камера выхватила Юргена я заплакал своими скуфными слезами секунд 20 еле остановился, я начал болеть за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса в 2004 году ,я застал очень смутные времена Даунингов и Спирингов и сейчас,скорее всего,нас ждёт это тёмное время ,но я все равно останусь скаузером ,да беларуским,но всё равно скаузером )
Возвращаемся к истокам. Я готов. Жду новых Ламбертов и Борини.
+6
0
+6
Это очень круто и чертовски достойно! Спасибо за всё, Юрген! Это были прекрасные 9 лет!
+5
0
+5
Я бы с Клоппом бухнул.
Топ мужик.
Топ тренер
+4
0
+4
Достойный поступок достойного человека!
+3
0
+3
Ответ Сергей Пацаваца
Мужики и ребята, я в начале матча во время гимна и когда камера выхватила Юргена я заплакал своими скуфными слезами секунд 20 еле остановился, я начал болеть за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса в 2004 году ,я застал очень смутные времена Даунингов и Спирингов и сейчас,скорее всего,нас ждёт это тёмное время ,но я все равно останусь скаузером ,да беларуским,но всё равно скаузером )
Да хватить ныть уже)
Сравнивать тот кризисный Ливерпуль с тем, что сейчас есть полный бред.
+1
0
+1
Ответ Spring Man
Вы поймите, что многое зависит от владельцев клуба, головного менеджмента, спорт лира и т.д. Сейчас у руля Ливерпуля очень неглупые и хорошие управленцы. Не думаю, что будет настолько плохо, как в те времена
Ну вот все на одном человеке оказывается держалось, несомненно Клопп сделал многое, но и вокруг него все менялось и развивалось. ФСГ там аж целый проект новый запускают по сути сеть клубов в стиле сити. Все ток начинается.
+1
0
+1
Ответ Сергей Пацаваца
Мужики и ребята, я в начале матча во время гимна и когда камера выхватила Юргена я заплакал своими скуфными слезами секунд 20 еле остановился, я начал болеть за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса в 2004 году ,я застал очень смутные времена Даунингов и Спирингов и сейчас,скорее всего,нас ждёт это тёмное время ,но я все равно останусь скаузером ,да беларуским,но всё равно скаузером )
Ты буквально описал мою историю. Начал болеть за Ливерпуль именно после матча с Олимпиакосом
Аналогично застал темные времена Даунингов и светлые времена Клоппа
+1
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Мда, Спортс, лучше бы вывели на главную статьи, как с Клоппом и Тьяго Сильвой попрощались, а не про рекорды великого андердога (1/15 ставки на победу сити были if you know what i mean) и крутость пепа
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Он же первые сезонов 5 без титулов был? Но ареал последних сезонов все им затмил, они вряд ли такое время этому дадут.
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Какой же Клопп крутой!
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начал болеть за Ливерпуль, когда в команду пришел Торрес, всегда верил в красных в хорошие времена и темные, но эпоха Клоппа стала особенной, спасибо ему за то, что снова поднял клуб на вершину, Ливерпуль в правильных руках, вернулся Эдвардс, который и привел к нам Клоппа, ничего не мешает создать еще одну славную эпоху. Спасибо, Юрген
+1
-1
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Ну и иного от Юргена и не ожидалось, поддержал будущего тренера клуба, хотя как он и сказал ранее болельщиком и в жизни Ливерпуля будет всегда.
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Ответ Сергей Пацаваца
Мужики и ребята, я в начале матча во время гимна и когда камера выхватила Юргена я заплакал своими скуфными слезами секунд 20 еле остановился, я начал болеть за Ливерпуль после пушки Джеррарда в ворота Олимпиакоса в 2004 году ,я застал очень смутные времена Даунингов и Спирингов и сейчас,скорее всего,нас ждёт это тёмное время ,но я все равно останусь скаузером ,да беларуским,но всё равно скаузером )
Если вы начали болеть за Ливерпуль с 2004 года, то вам до скуфа - как до Китая в позе бегущего египтянина.

Бед обид.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Если вы начали болеть за Ливерпуль с 2004 года, то вам до скуфа - как до Китая в позе бегущего египтянина. Бед обид.
Ну смотря какой египтянин и откуда отправная точка, а то может это Салах и дальний восток 😄
Но я тоже думал что скуф это 30+, не силен в таких понятиях.
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Ответ Spring Man
Вы поймите, что многое зависит от владельцев клуба, головного менеджмента, спорт лира и т.д. Сейчас у руля Ливерпуля очень неглупые и хорошие управленцы. Не думаю, что будет настолько плохо, как в те времена
Я это всё понимаю,но всё готовлюсь к худшему
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Ответ Damien Coyen
Ну смотря какой египтянин и откуда отправная точка, а то может это Салах и дальний восток 😄 Но я тоже думал что скуф это 30+, не силен в таких понятиях.
Скуф это образ жизни и состояние души)
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Ответ Damien Coyen
Ну смотря какой египтянин и откуда отправная точка, а то может это Салах и дальний восток 😄 Но я тоже думал что скуф это 30+, не силен в таких понятиях.
Да в целом это даже 40+)

Мне вот 32, а в душе все еще лет 19/20 😌
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Да в целом это даже 40+) Мне вот 32, а в душе все еще лет 19/20 😌
Мне через два месяца 35,но я тоже в душе на 25 )
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Ответ 10tti
Возвращаемся к истокам. Я готов. Жду новых Ламбертов и Борини.
Кстати Ламберт мне импонировал из того состава, это для понимания, насколько смутные были времена)
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Ответ 10tti
Надеюсь, это будет славная битва лысых шарлатанов в следующем сезоне
Скорее всего следующий сезон будет последним для Гвардиолы в АПЛ.
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