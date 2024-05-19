«В Казахстане не любят футбол – болеют за три команды и сборную. Судьи «убивают» игры, им дозволено все». Экс-форвард «Аксу» Джонсон о КПЛ

Сэм Джонсон высказался про отношение к футболу в Казахстане.

– Что можешь сказать об уровне инфраструктуры в Казахстане?

– В Казахстане не любят футбол. Если бы любили, они бы исправили эти проблемы. Этот вид спорта никому не нужен.

Для кого играют футболисты? Если вы не верите мне, посмотрите на посещаемость игр КПЛ. Болельщики есть только у трех команд: у «Астаны», « » и « ».

– Что можешь сказать об атмосфере казахстанского футбола? Умеют ли болеть в Казахстане?

– Болельщики любят ходить на футбол, только если это игра сборной Казахстана. Матчи КПЛ никому не нужны, кроме игр ведущих трех клубов. Иностранцы были в шоке, что на матчи никто не ходит.

Судьи «убивают» игры, поэтому болельщики не хотят идти на стадион. В матче должен побеждать сильнейший, а не тот, кто в хороших отношениях с судьями и федерацией. Подумайте сами: зачем ходить на игру, если уже знаешь, что твою команду «убьют» на поле? Никто не контролирует судей, после чего они начинают думать, что им дозволено абсолютно все, – заявил экс-игрок павлодарского «Аксу».

Напомним, либериец выступал за « » в 2022 году. Помимо этого, футболист играл в МЛС, а также чемпионатах Швеции, Норвегии и Китая.