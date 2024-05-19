Экс-защитник «Милана», «Боруссии» и «Арсенала» Сократис завершает карьеру. Он проведет еще 2 игры за «Бетис»

Сократис Папастатопулос объявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона.

35-летний защитник проведет последние матчи за « » в рамках 37-го тура против «Реал Сосьедад» и в 38-м туре против «Реала».

Греческий футболист присоединился к испанскому клубу в прошлом году, в нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах.

Ранее игрок выступал за «Дженоа», «Милан», «Вердер», «Боруссию», « », «Олимпиакос» и «Бетис».

становился чемпионом Италии с « » и Греции – с « ». Помимо этого, он является обладателем Кубка Англии в составе «Арсенала», а также обладателем Кубка Германии и двукратным обладателем Суперкубка Германии с «Боруссией».