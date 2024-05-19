Экс-защитник «Милана», «Боруссии» и «Арсенала» Сократис завершает карьеру. Он проведет еще 2 игры за «Бетис»

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Сократис Папастатопулос объявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона.

35-летний защитник проведет последние матчи за «Бетис» в рамках 37-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» и в 38-м туре против «Реала».

Греческий футболист присоединился к испанскому клубу в прошлом году, в нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах.

Ранее игрок выступал за «Дженоа», «Милан», «Вердер», «Боруссию», «Арсенал», «Олимпиакос» и «Бетис».

Папастатопулос становился чемпионом Италии с «Миланом» и Греции – с «Олимпиакосом». Помимо этого, он является обладателем Кубка Англии в составе «Арсенала», а также обладателем Кубка Германии и двукратным обладателем Суперкубка Германии с «Боруссией».

10 комментариев
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Ответ Havi Thongman
Чуть ли не последний из тех, кто становился чемпионом ещё с тем Миланом, достойно
С каким тем? Тот Милан уже был не тот, если мы говорим про прямо тот Милан)
+4
-1
+3
Чуть ли не последний из тех, кто становился чемпионом ещё с тем Миланом, достойно
+2
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Не рано? Вроде еще не так плох
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Вроде первый в этом году, да?
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Я думал куда он пропал, оказывается в Бетисе
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Ответ Зеленский
Почему завершать сегодня,если можно красиво через неделю на Бернабеу?
написано в конце сезона, значит с Реалом и завершит
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Ответ Andrey Vakulchik
написано в конце сезона, значит с Реалом и завершит
Умник,уже отредактировали и заголовок,и новость!
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Ответ Игорь Новиков
С каким тем? Тот Милан уже был не тот, если мы говорим про прямо тот Милан)
Старая гвардия тогда ещё смогла показать класс,с Иброй во главе
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Ответ Havi Thongman
Чуть ли не последний из тех, кто становился чемпионом ещё с тем Миланом, достойно
лол
он там от силы 5 играл отыграл
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