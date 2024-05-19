Экс-защитник «Милана», «Боруссии» и «Арсенала» Сократис завершает карьеру. Он проведет еще 2 игры за «Бетис»
Сократис Папастатопулос объявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона.
35-летний защитник проведет последние матчи за «Бетис» в рамках 37-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» и в 38-м туре против «Реала».
Греческий футболист присоединился к испанскому клубу в прошлом году, в нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах.
Ранее игрок выступал за «Дженоа», «Милан», «Вердер», «Боруссию», «Арсенал», «Олимпиакос» и «Бетис».
Папастатопулос становился чемпионом Италии с «Миланом» и Греции – с «Олимпиакосом». Помимо этого, он является обладателем Кубка Англии в составе «Арсенала», а также обладателем Кубка Германии и двукратным обладателем Суперкубка Германии с «Боруссией».
он там от силы 5 играл отыграл