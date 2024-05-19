Булыкин об РПЛ: «У многих российских игроков есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят?»

Дмитрий Булыкин рассказал, почему не все российские игроки стремятся в Европу.

«Есть ли у европейские перспективы? У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России все-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе.

Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», — сказал бывший нападающий сборной России.