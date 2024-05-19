Булыкин об РПЛ: «У многих российских игроков есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят?»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Максим Глушенков деньги Футбол

Дмитрий Булыкин рассказал, почему не все российские игроки стремятся в Европу.

«Есть ли у Глушенкова европейские перспективы? У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России все-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе. 

Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», — сказал бывший нападающий сборной России.

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12 комментариев
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Эту статью Булыкина ,опубликованную 1,5 года назад,каждые три месяца достают из архива спортивных новостей и публикуют на всех спортивных сайтах. Когда нет у журналистов чего то нового роятся в старом барахле
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Предложение какое Дмитрий? Начать плохо кормить здесь?
Наоборот.. нужно увеличить паёк, за лояльность. Понимать надо!
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Предложение какое Дмитрий? Начать плохо кормить здесь?
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Ответ ЗлойМайор
У каждого свой выбор. И критиковать их за это не стоит (по сути). Кто-то все детство провел в бедности, кто-то привык и боится уехать в другую страну. Кто-то не уверен в своих силах. Ну и расти материально , а не профессионально - видно тоже вариант для большинства. В такое время живем, время максимального потребления!
Ага. Кто то всё детство провел в бедности и теперь живет за счет бедняков, вместо того что бы зарабатывать в конкурентноспособных чемпах, пусть даже и не из топ 5
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У каждого свой выбор. И критиковать их за это не стоит (по сути). Кто-то все детство провел в бедности, кто-то привык и боится уехать в другую страну. Кто-то не уверен в своих силах. Ну и расти материально , а не профессионально - видно тоже вариант для большинства. В такое время живем, время максимального потребления!
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кто у булыкина берет вью? главное зачем, он же деревянный наглухо.
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Ответ Фан Рубина
Кому в европке что-то доказывать на тренировке игрокам уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ? Тамошним днищам и тренерам-физрукам, знающим 1-2 тактики? В европку вынужденно ехали играть хоть куда, когда в чемпионате денег не было. Когда появились - сразу забыли туда дорогу. Сейчас в европку едут от нас играть те, кто не хочет напрягаться, а хочет лёгкий контракт без напряга. Чтобы играть вполсилы или вовсе на скамейке сидеть. Всякие луневы, кокорины, захаряны, миранчуки.
Ты это Холланду или Винни скажи ;)
По твоему их бы в РПЛ порвали
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Ответ Харламов Никита
Ты это Холланду или Винни скажи ;) По твоему их бы в РПЛ порвали
Не обязательно бы порвали, но переосмыслить свой футбол им бы крепко пришлось. Сейчас они привыкли издеваться на плюшевыми соперниками, чья роль на поле - подтанцовка для распиаренных "звёзд", а задача-максимум - пропустить не 5 мячей, а 3. В сильнейшей лиге мира - РПЛ им так уже не получится - нет плюшевых соперников.
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Ответ Фан Рубина
Не обязательно бы порвали, но переосмыслить свой футбол им бы крепко пришлось. Сейчас они привыкли издеваться на плюшевыми соперниками, чья роль на поле - подтанцовка для распиаренных "звёзд", а задача-максимум - пропустить не 5 мячей, а 3. В сильнейшей лиге мира - РПЛ им так уже не получится - нет плюшевых соперников.
Саркарз засчитан :)
Очень кстати хочется посмотреть, чтобы Холланд, Винни или Мбаппе - сделали бы с защитой например "РУБИНА" ;)
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