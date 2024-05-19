Тен Хаг о топ-трансферах: «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб для любого игрока» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» по-прежнему привлекателен для топ-игроков.

«Думаю, для любого игрока «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб.

Конечно, ты хочешь играть на самом высоком уровне, но если ты хочешь участвовать в проекте в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то, уверен, «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб для любого футболиста», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

После 37 туров манкунианцы занимают в АПЛ 8-е место. 25 мая «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

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5 комментариев
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С финансовой точки зрения для игрока возможно, ради спортивных результатов нет
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Ман Сити, Арсенал, Ливерпуль точно привлекательнее и это только в Англии! Эрик поплыл...
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МЮ такой же привлекательный клуб для любого игрока, как ты тренер, с которым хочется поработать ради побед и развития. (нет).
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PS: Для любого игрока из Аякса
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Самый привлекательный для игроков эредевизии.
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