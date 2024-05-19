Тен Хаг о топ-трансферах: «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб для любого игрока»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» по-прежнему привлекателен для топ-игроков.
«Думаю, для любого игрока «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб.
Конечно, ты хочешь играть на самом высоком уровне, но если ты хочешь участвовать в проекте в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то, уверен, «Манчестер Юнайтед» – очень привлекательный клуб для любого футболиста», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
После 37 туров манкунианцы занимают в АПЛ 8-е место. 25 мая «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.