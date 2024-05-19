Тен Хаг считает, что положение «МЮ» за год улучшилось: «Если судить по результатам, то нет, но их причины известны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» стал сильнее за последний год.

«Если судить по результатам, то можно сказать, что это не так, но мы знаем причины, стоящие за этим. А я бы сказал, что да. У нас стало больше футболистов высокого уровня, так что да, мы в лучшем положении [чем прежде].

У нас появилось несколько молодых игроков с высоким потенциалом, способных по-настоящему повысить уровень нашего состава. Я бы сказал, что вместе с опытными, состоявшимися игроками они образуют очень хорошее сочетание, которое может представлять собой очень сильный состав, способный бороться на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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19 комментариев
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Как по-голландски "отрицательный рост"?
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Совсем не стеснительный человек.
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месибои весь сезон придавали этому физруку уверенности. Будет судьба ему отправиться в майами. Сектанты мопси будут в ажиотаже
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Тен-Хаг 2:0 чапи 😂😂
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Ну накатил человек в субботу. С кем не бывает.
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"мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов"(с)
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Ответ _mountain_range_
Как по-голландски "отрицательный рост"?
Флюгегехаймен
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Ему бы книжки писать...
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Бруну Фернандещ почти в одно лицо клуб тащит.
Как только выбыл из-за травмы, МЮ стал на несколько туров беспомощным.
Гениальная почти игра одного футболиста и откровенный регресс большинства других- это что, хороший результат работы тренера?
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Гениально!!! Новые оправдания подвезли от Хага. Тебе сезон нужен был, что бы понять что ты физрук и не можешь выстроить командную игру!
Уверен - дадут шанс еще на год - и тот профукает…
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А что еще нужно в футболе , кроме результата?
Соответственно, МЮ не прибавил
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Причина известная. С простой голландской фамилией
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7Хагу пора на повышение, в европейскую политику или в УЕФА прямиком. Воды налил столько, что мой первый диплом позавидует.
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Он бессмертный
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Типичный европолитик со знанием вранья.
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Для чего все эти речи покойника
Его карьера зависит от финала кубка
шансов сохранить свой пост это % 10
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Ответ _mountain_range_
Как по-голландски "отрицательный рост"?
Хуеморхен
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