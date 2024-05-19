Тен Хаг считает, что положение «МЮ» за год улучшилось: «Если судить по результатам, то нет, но их причины известны»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» стал сильнее за последний год.
«Если судить по результатам, то можно сказать, что это не так, но мы знаем причины, стоящие за этим. А я бы сказал, что да. У нас стало больше футболистов высокого уровня, так что да, мы в лучшем положении [чем прежде].
У нас появилось несколько молодых игроков с высоким потенциалом, способных по-настоящему повысить уровень нашего состава. Я бы сказал, что вместе с опытными, состоявшимися игроками они образуют очень хорошее сочетание, которое может представлять собой очень сильный состав, способный бороться на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Как только выбыл из-за травмы, МЮ стал на несколько туров беспомощным.
Гениальная почти игра одного футболиста и откровенный регресс большинства других- это что, хороший результат работы тренера?
Уверен - дадут шанс еще на год - и тот профукает…
Соответственно, МЮ не прибавил
Его карьера зависит от финала кубка
шансов сохранить свой пост это % 10