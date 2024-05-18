Ройс угостил пивом южную трибуну стадиона «Боруссии»: «Спасибо за все!»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Ройс алкоголь и спорт Футбол

Марко Ройс сделал сюрприз болельщикам на южной трибуне «Сигнал Идуна Парк».

Покидающий «Боруссию» полузащитник после игры с «Дармштадтом» (4:0) не только поднялся к фанатам, но еще и угостил их пивом.

Sport1 передает, что на записках, разложенных у касс в баре, было написано: «Спасибо за все! Прощальное пиво за мой счет. Ваш Марко».

В послематчевом интервью Ройс сказал: «Надеюсь, им понравилось. Я невероятно благодарен за любовь, которую люди проявляли по отношению ко мне на протяжении последних нескольких лет. Надеюсь, я смог немного отплатить им».

Фото: x.com/Sky_Marlon89

Прощание Ройса с Дортмундом – душа. Коридор прямо в игре, визит на «Желтую стену», целая трибуна с Danke, Marco!

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот это красивый жест.
+7
-2
+5
Ройс это и есть Боруссия
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Вот это красивый жест.
Это не жест и не пиар.
Это желание
+1
-1
0
Ответ zenitprotivspama
Это не жест и не пиар. Это желание
Одно другого не исключает.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий