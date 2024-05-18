Ройс угостил пивом южную трибуну стадиона «Боруссии»: «Спасибо за все!»
Марко Ройс сделал сюрприз болельщикам на южной трибуне «Сигнал Идуна Парк».
Покидающий «Боруссию» полузащитник после игры с «Дармштадтом» (4:0) не только поднялся к фанатам, но еще и угостил их пивом.
Sport1 передает, что на записках, разложенных у касс в баре, было написано: «Спасибо за все! Прощальное пиво за мой счет. Ваш Марко».
В послематчевом интервью Ройс сказал: «Надеюсь, им понравилось. Я невероятно благодарен за любовь, которую люди проявляли по отношению ко мне на протяжении последних нескольких лет. Надеюсь, я смог немного отплатить им».
Фото: x.com/Sky_Marlon89
Прощание Ройса с Дортмундом – душа. Коридор прямо в игре, визит на «Желтую стену», целая трибуна с Danke, Marco!
Это желание