Интер – Лацио где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Интер и Лацио в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер – Лацио
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Интер
- Фрозиноне – Интер : 0 – 5
- Сассуоло – Интер : 1 – 0
- Интер – Торино : 2 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
Последние матчи Лацио
- Лацио – Эмполи : 2 – 0
- Монца – Лацио : 2 – 2
- Лацио – Верона : 1 – 0
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
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