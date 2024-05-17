Каррагер о «Ман Сити»: «Не выдерживает критики аргумент, что их успех – это деньги. Расходы «МЮ» и «Челси» больше, чем у Гвардиолы. Масштаб таланта Пепа не оценят, пока он не покинет АПЛ»

Джейми Каррагер считает, что в АПЛ все еще не оценили талант Пепа Гвардиолы.

« » может в четвертый раз подряд выиграть в случае победы над «Вест Хэмом».

«Есть аргументы в адрес «Манчестер Сити» и Гвардиолы, которые не выдерживают никакой критики. Например, что их успех является исключительно следствием денег, потраченных во время его работы.

Никто не может отрицать, что уровень их инвестиций сыграл огромную роль в создании такой замечательной команды. Но, как я неоднократно доказывал, большие траты не являются гарантией успеха и не гарантируют, что команда окажется столь же блестящей, как «Манчестер Сити».

Как справедливо заметил , если бы все было так просто, « » и « » не были бы там, где они находятся сейчас. Судя по опубликованным фондам заработной платы, оклады в «Манчестер Юнайтед» выше, чем в «Манчестер Сити», а «Челси» занимает четвертое место в АПЛ. Их трансферные расходы такие же, а иногда даже больше, чем у Гвардиолы.

К сожалению для Гвардиолы, масштаб его таланта, возможно, никогда не будет полностью оценен до тех пор, пока он не покинет АПЛ.

После его ухода «Сити» продолжит вкладывать значительные средства в команду, но они не смогут постоянно достигать одних и тех же высот.

Невозможно быть лучше, чем они сейчас, в каждой борьбы за титул», – написал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.