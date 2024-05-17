Каррагер о «Ман Сити»: «Не выдерживает критики аргумент, что их успех – это деньги. Расходы «МЮ» и «Челси» больше, чем у Гвардиолы. Масштаб таланта Пепа не оценят, пока он не покинет АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Джейми Каррагер считает, что в АПЛ все еще не оценили талант Пепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» может в четвертый раз подряд выиграть АПЛ в случае победы над «Вест Хэмом».

«Есть аргументы в адрес «Манчестер Сити» и Гвардиолы, которые не выдерживают никакой критики. Например, что их успех является исключительно следствием денег, потраченных во время его работы.

Никто не может отрицать, что уровень их инвестиций сыграл огромную роль в создании такой замечательной команды. Но, как я неоднократно доказывал, большие траты не являются гарантией успеха и не гарантируют, что команда окажется столь же блестящей, как «Манчестер Сити».

Как справедливо заметил Гвардиола, если бы все было так просто, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не были бы там, где они находятся сейчас. Судя по опубликованным фондам заработной платы, оклады в «Манчестер Юнайтед» выше, чем в «Манчестер Сити», а «Челси» занимает четвертое место в АПЛ. Их трансферные расходы такие же, а иногда даже больше, чем у Гвардиолы.

К сожалению для Гвардиолы, масштаб его таланта, возможно, никогда не будет полностью оценен до тех пор, пока он не покинет АПЛ.

После его ухода «Сити» продолжит вкладывать значительные средства в команду, но они не смогут постоянно достигать одних и тех же высот.

Невозможно быть лучше, чем они сейчас, в каждой борьбы за титул», – написал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

14 комментариев
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Абсолютно согласен!
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Я в отличии от оголтелого глорья еще тогда говорил, что Пеп будет доминировать в Англии, но что бы доминация такой тотальной конечно не мог ожидать, Пеп просто на другом уровне:) Да вы хотя бы на прогресс Стерлинга посмотрите, как он играл при Пепе и как деградировал без него:) Из любого бегунка делает умнейшего футболиста, из средних защитников делает лучших в мире:) Феномен Пепа в том, что он даже из Аканджи и Фабьяна Делфа в своей системе сделает игрока мирового уровня:))
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Некоторым это понять сложно
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Не к деньгам , так к 115 докопаются. Найдут повод
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если бы пеп решил проблему с обороной (при тики таке) выиграл бы много кубков лч
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Сити раньше был как нынешний Челси или МЮ. Состав менялся чуть ли не каждый год. Но с приходом лысого шарлатана хотя бы системность появилась
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Одно не противоречит другому. То,что Пеп мегаталантливый тренер,тактический гик - очевидно,как очевидно и то,что без огромных финансовых вливаний Мансити не добился бы того,чего добился сейчас. Огорчает одно-кому то можно через серые схемы обходить безнаказанно фейрплей,а кого то за малейшие нарушения наказывают. Очень надоел этот принцип двойных стандартов.
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На раннем этапе этого проекта сильно помогли как раз эти вливания бабла от фейковых спонсоров и прочих махинаций. Никто не знает как бы проект развивался без этого.
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Так это Пеп, причем здесь Сити? После ухода Пепа только его и будут вспоминать
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Кто бы смог из Стоунза сделать топового полузащитника
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Если бы не 115 нарушений и нефтяные бабки, то никто и бы не сомневался в успехах шити. А так должны были пылить в шипе уже давно.
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Ответ Nasvai_kz
Не к деньгам , так к 115 докопаются. Найдут повод
Предлагаешь не наказывать, если нарушения докажут?
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Ответ rigobersong
Я в отличии от оголтелого глорья еще тогда говорил, что Пеп будет доминировать в Англии, но что бы доминация такой тотальной конечно не мог ожидать, Пеп просто на другом уровне:) Да вы хотя бы на прогресс Стерлинга посмотрите, как он играл при Пепе и как деградировал без него:) Из любого бегунка делает умнейшего футболиста, из средних защитников делает лучших в мире:) Феномен Пепа в том, что он даже из Аканджи и Фабьяна Делфа в своей системе сделает игрока мирового уровня:))
для них все кто переходил-Родри,Стоунз,Диаш и т.д все уже были топами,это смешно
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