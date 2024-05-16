Фаната «Монпелье», бросившего петарду во вратаря «Клермона», приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно

Теги лига 1 Франция происшествия болельщики Монпелье Клермон Мори Диав Футбол

Объявлен приговор фанатам «Монпелье», бросавшим петарды в Мори Диава.

Инцидент произошел 8 октября во время матча Лиги 1 между «Монепелье» и «Клермоном». В добавленное ко второму тайму время голкипер «Клермона» Мори Диав потерял сознание после того, как у его ног взорвалось брошенное с трибуны пиротехническое изделие. 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках. Матч был прерван и переигран позднее на стадионе «Моссон» без болельщиков.

Уголовный суд Монпелье закончил рассмотрение дела и вынес приговор в адрес двух обвиняемых. Болельщик «Монпелье», бросивший петарду, получил шесть месяцев тюремного заключения условно, второй, давший первому петарду, был приговорен к 140 часам общественных работ. Также первому запретили посещать стадионыы в течение 18 месяцев, второму – на год.

Кроме того, суд оценил финансовый ущерб, причиненный «Монпелье», в 10 788 евро, а ущерб «Клермона» – в 4 465 евро. Решение о финансовой компенсации в 500 тысяч евро, требуемой представителями «Монпелье», будет вынесено не ранее середины сентября.

4 комментария
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Вот и петардоносца, который бросил петарду в Шунина найти и наказать не составляло труда, еще у зенита совести хватило в CAS обращаться.
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Поднял с пола условку. Феерический.
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Только нужен был тренер, а не игрок
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Ответ Нейтральный критик
Поднял с пола условку. Феерический.
Ничего себе с пола ))
Или он не на поле бросал ?
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