Гасперини о 0:1 от «Юве»: «Не думаю, что «Аталанта» сыграла плохо. Соперник сделал для победы не больше, чем мы» 

Теги Аталанта Ювентус Кубок Италии Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини оценил поражение от «Ювентуса» (0:1) в финале Кубка Италии.

«Мы встречались с сильным соперником, который быстро повел в счете и очень хорошо оборонялся. Думаю, «Аталанта» играла хорошо, мы подолгу владели инициативой, но не создали много голевых моментов, хотя шансы перевернуть игру были.

Не думаю, что «Аталанта» сыграла плохо, вовсе нет. Соперник сделал для победы не больше, чем мы», – сказал главный тренер «Аталанты».

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2 комментария
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Слабая игра Аталанты. видимо, устали парни. слишком много игр
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Ну, Юве был надежнее в обороне и в атаке создал больше. Да играли низким блоком, но это дало свои плоды, никакого пространства для Лукмана и Де Кателаре, все что летело в створ было заблокировано. Так что, все заслуженно.
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