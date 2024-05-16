Гасперини о 0:1 от «Юве»: «Не думаю, что «Аталанта» сыграла плохо. Соперник сделал для победы не больше, чем мы» 

Джан Пьеро Гасперини оценил поражение от «Ювентуса» (0:1) в финале Кубка Италии.

«Мы встречались с сильным соперником, который быстро повел в счете и очень хорошо оборонялся. Думаю, « » играла хорошо, мы подолгу владели инициативой, но не создали много голевых моментов, хотя шансы перевернуть игру были.

Не думаю, что «Аталанта» сыграла плохо, вовсе нет. Соперник сделал для победы не больше, чем мы», – сказал главный тренер «Аталанты».