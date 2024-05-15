Экс-чемпион UFC Кормье об АПЛ: «Мне нравятся «Сити» и «Арсенал» с великим Артетой. Почему я должен выбирать «Лутон»?»

Даниэль Кормье заявил, что ему нравятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

«Я стараюсь следить за победителями. Мне нравится «Манчестер Сити», нравится «Арсенал», который возглавляет великий .

Почему я должен выбирать «Лутон Таун» или одну из подобных команд? Кто так делает? Ариэль Хельвани любит « », а они в зоне вылета.

Почему он хочет жить так? Зачем? Это безумие. Я выбираю лучших. Хочу, чтобы моя команда была в Премьер-лиге», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

« » и «Арсенал» два года подряд занимают первые два места в АПЛ. В текущем сезоне судьба титула решится только в последнем 38-м туре: «Сити» опережает « » на два очка.

«Тоттенхэм» чуть не столкнул «Сити» в пропасть

Даниэль Кормье: «Если Джонс проиграет Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии»