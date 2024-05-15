Экс-чемпион UFC Кормье об АПЛ: «Мне нравятся «Сити» и «Арсенал» с великим Артетой. Почему я должен выбирать «Лутон»?»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест UFC Лутон MMA Даниэль Кормье Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье заявил, что ему нравятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

«Я стараюсь следить за победителями. Мне нравится «Манчестер Сити», нравится «Арсенал», который возглавляет великий Микель Артета.

Почему я должен выбирать «Лутон Таун» или одну из подобных команд? Кто так делает? Ариэль Хельвани любит «Ноттингем Форест», а они в зоне вылета.

Почему он хочет жить так? Зачем? Это безумие. Я выбираю лучших. Хочу, чтобы моя команда была в Премьер-лиге», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» два года подряд занимают первые два места в АПЛ. В текущем сезоне судьба титула решится только в последнем 38-м туре: «Сити» опережает «Арсенал» на два очка.

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11 комментариев
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Кормье сказал: «… and Arsenal with great Arteta». Great в данном контексте означает «великолепный», а не «великий».
Спортс, может нормальных переводчиков найдете?
+13
0
+13
Артета почему великий?У него вообще есть трофеи в карьере?
+11
-1
+10
Ответ Сергей Пацаваца
Артета почему великий?У него вообще есть трофеи в карьере?
Определение "великий" и "легенда" сильно обесценились за последние 10-15 лет
+3
0
+3
Ответ Сергей Пацаваца
Артета почему великий?У него вообще есть трофеи в карьере?
Кубок Англии вроде есть.
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Действительно , зачем начинать болеть за Нотенгем , если можно молеть за Ливерпуль с 6 ЛЧ и 20 победами в английском чемпионате, так и руководствовались фаны ливера
Но глоры конечно все кроме них 😂
+3
-2
+1
Ответ Khairba4i
Кормье сказал: «… and Arsenal with great Arteta». Great в данном контексте означает «великолепный», а не «великий». Спортс, может нормальных переводчиков найдете?
У них гугл-транслейт вместо переводчика.
+1
0
+1
Действительно , зачем начинать болеть за Нотенгем , если можно молеть за Ливерпуль с 6 ЛЧ и 20 победами в английском чемпионате, так и руководствовались фаны ливера
+4
-4
0
Очередной Кузмич ,типа я Вон за красную форму болею мне красный цвет нравиться
+1
-1
0
Ответ Axs Men
Действительно , зачем начинать болеть за Нотенгем , если можно молеть за Ливерпуль с 6 ЛЧ и 20 победами в английском чемпионате, так и руководствовались фаны ливера
Ага, особенно когда болеешь за команду, когда она в ЛЧ не всегда попадала. А так глоры, да, конечно
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