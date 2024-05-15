Постекоглу о 0:2 от «Сити»: «Тоттенхэм» был в игре вссе время, до 2-го пропущенного гола все было хорошо. Соперник воспользовался моментами, а мы – нет»

Эндж Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

В перенесенной игре 34-го тура «Тоттенхэм» уступил со счетом 0:2. После поражения «шпоры» лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

– Игра была напряженной, и соперник смог воспользоваться моментами, а мы нет. Мне показалось, что мы были в игре все время, при счете 0:1 у нас даже был отличный шанс сравнять.

Во втором тайме мы контролировали игру, и у соперника появилось немного больше пространства, но я думаю что до момента [второго пропущенного гола] у нас все шло хорошо.

– Игра – это упущенная возможность?

– Да, конечно. Мы проиграли и упустили шанс заработать три очка. У нас были моменты, и мы должны были их использовать.

Не было ничего сногсшибательного, чего я не знал бы перед матчем. Нам предстоит поработать, чтобы кое-что исправить.

Мы проиграли, и я разочарован этим. Мы оценим сезон, впереди еще – против «Шеффилд Юнайтед», – и мы должны быть уверены в победе.

Думаю, итоговое место в таблице – справедливое отражение того, на каком этапе ты находишься, – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

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