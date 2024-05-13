Реал Сосьедад – Валенсия где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 16 мая
В четверг, 16 мая, сыграют Реал Сосьедад и Валенсия в 36 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Сосьедад – Валенсия
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Реал Сосьедад
- Барселона – Реал Сосьедад : 2 – 0
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас : 2 – 0
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Реал Сосьедад – Альмерия : 2 – 2
Последние матчи Валенсия
- Валенсия – Райо Вальекано : 0 – 0
- Валенсия – Алавес : 0 – 1
- Барселона – Валенсия : 4 – 2
- Валенсия – Бетис : 1 – 2
- Осасуна – Валенсия : 0 – 1
Прогноз на матч Реал Сосьедад – Валенсия
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