Вендел: «У «Зенита» впереди четыре финала, если брать в расчет матчи Кубка. Мы постараемся победить в каждом, в чемпионате еще ничего не решено»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вендел Футбол

Вендел заявил, что у «Зенита» впереди 4 финала.

– Как вам нынешний расклад на финише сезона? Ни в одном из оставшихся матчей у «Зенита» нет права на ошибку.

– Это футбол, потери очков – ​это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате еще ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация.

Впереди у нас два финала, точнее, четыре, если брать в расчет кубковую игру с ЦСКА и матч за трофей 2 июня. И мы постараемся победить в каждом из них. Если Бог будет на нашей стороне, у нас все получится, – сказал полузащитник «Зенита».

Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»

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9 комментариев
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языком молоть не голы забивать
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Команда должна собраться наконец
Не все потеряно , верно
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Так пора бы уже,итак про...моргали многое.
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https://www.sovsport.ru/football/news/vendel-zayavil-chto-rasschityvaet-provesti-v-sankt-peterburge-eshhyo-mnogo-let?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F24b626a1-c317-57a2-82f7-26f64c2a2543
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Титул вы уже проиграли
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В Ливерпуле, вроде, любили так говорить. Давайте не будем
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Ответ Дмитрий9779
https://www.sovsport.ru/football/news/vendel-zayavil-chto-rasschityvaet-provesti-v-sankt-peterburge-eshhyo-mnogo-let?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F24b626a1-c317-57a2-82f7-26f64c2a2543
Это все, конечно, мило, но неплохо было игрой доказать, что он заинтересован остаться.
Вот начиная прямо с завтрашнего матча 🙃
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