Вендел: «У «Зенита» впереди четыре финала, если брать в расчет матчи Кубка. Мы постараемся победить в каждом, в чемпионате еще ничего не решено»

Вендел заявил, что у «Зенита» впереди 4 финала.

– Как вам нынешний расклад на финише сезона? Ни в одном из оставшихся матчей у «Зенита» нет права на ошибку.

– Это футбол, потери очков – ​это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате еще ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация.

Впереди у нас два финала, точнее, четыре, если брать в расчет кубковую игру с и матч за трофей 2 июня. И мы постараемся победить в каждом из них. Если Бог будет на нашей стороне, у нас все получится, – сказал полузащитник « ».

Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»