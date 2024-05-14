Вендел: «У «Зенита» впереди четыре финала, если брать в расчет матчи Кубка. Мы постараемся победить в каждом, в чемпионате еще ничего не решено»
Вендел заявил, что у «Зенита» впереди 4 финала.
– Как вам нынешний расклад на финише сезона? Ни в одном из оставшихся матчей у «Зенита» нет права на ошибку.
– Это футбол, потери очков – это часть игры. Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти на поле, к любой ситуации. Пока в чемпионате еще ничего не решено, и от нас требуется максимальная концентрация.
Впереди у нас два финала, точнее, четыре, если брать в расчет кубковую игру с ЦСКА и матч за трофей 2 июня. И мы постараемся победить в каждом из них. Если Бог будет на нашей стороне, у нас все получится, – сказал полузащитник «Зенита».
Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»
Не все потеряно , верно
Вот начиная прямо с завтрашнего матча 🙃