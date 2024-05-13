В «Локомотиве» высказались о будущем Артема Дзюбы.

Ранее представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что железнодорожники приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.

– большой мастер, он помог « ». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Контракт Дзюбы с московским клубом рассчитан до конца этого сезона. В текущем розыгрыше Мир 35-летний форвард провел 21 матч и забил 4 гола.