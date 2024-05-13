Игнатов о «Спартаке»: «У нас в коллективе хорошая атмосфера, что и приносит результат. Время покажет, сможем ли догнать «Краснодар» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов оценил шансы «Спартака» занять 3-е место в Мир РПЛ.

После 28 туров красно-белые занимают 5-ю позицию, отставая от идущего третьим «Краснодара» на 4 очка. В субботу москвичи обыграли «быков» со счетом 1:0. 

«Мы играем в наш футбол и хотим просто радовать болельщиков. Поэтому не задумывались о том, что вмешались в чемпионскую гонку, отобрав очки у одного из претендентов на золото. Тем более этой весной мы также отбирали очки у «Зенита» (0:0) и «Динамо» (2:1). 

Не смотрим на таблицу. И неважно, какой соперник перед нами. Мы настраиваемся на каждую игру максимально серьезно. У нас в коллективе сейчас хорошее настроение, хорошая атмосфера, что и приносит результат.

Шансы на медали? Посмотрим. У нас осталось два матча в чемпионате, у «Краснодара» – тоже. Время покажет, сможем ли догнать их», – сказал полузащитник «Спартака».

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4 комментария
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Ответ Ширко1986
А как ты в одном интервью говоришь, что не смотришь в таблицу и хочешь догнать Краснодар и взять медали?))) Зачем нести эту чушь, что футболисты не смотрят в таблицу…
"Не смотрим *на* таблицу". Смысловой нюанс.
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Ответ Александр Черепкин
Вперёд Спартак!!!Шансы есть зацепиться за тройку!!!
Надо было обыгрывать Сочи и Пари,тогда и за чемпионство могли бороться
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