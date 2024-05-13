Игнатов о «Спартаке»: «У нас в коллективе хорошая атмосфера, что и приносит результат. Время покажет, сможем ли догнать «Краснодар» 

Михаил Игнатов оценил шансы «Спартака» занять 3-е место в Мир РПЛ.

После 28 туров красно-белые занимают 5-ю позицию, отставая от идущего третьим « » на 4 очка. В субботу москвичи обыграли «быков» со счетом 1:0.

«Мы играем в наш футбол и хотим просто радовать болельщиков. Поэтому не задумывались о том, что вмешались в чемпионскую гонку, отобрав очки у одного из претендентов на золото. Тем более этой весной мы также отбирали очки у «Зенита» (0:0) и «Динамо» (2:1).

Не смотрим на таблицу. И неважно, какой соперник перед нами. Мы настраиваемся на каждую игру максимально серьезно. У нас в коллективе сейчас хорошее настроение, хорошая атмосфера, что и приносит результат.

Шансы на медали? Посмотрим. У нас осталось два матча в чемпионате, у «Краснодара» – тоже. Время покажет, сможем ли догнать их», – сказал полузащитник « ».