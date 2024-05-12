Видич о лучших защитниках АПЛ: «Ван де Вен – быстрый, сильный, хорош в воздухе. По игре Салиба и Габриэла видно, что они хотят не пропустить, мне нравится их менталитет»

Теги Неманя Видич премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Габриэл Магальяэс Вильям Салиба Микки ван де Вен Футбол

Неманя Видич не включил Вирджила ван Дейка в число лучших защитников АПЛ.

«Мне нравится говорить о молодых футболистах. Микки ван де вен – быстрый, сильный, хорош в воздухе. У него есть возможность стать еще лучше.

Тандем из «Арсенала» (Салиба и Габриэл – Sports) хорошо выступает. Когда я на них смотрю, то вижу, что они любят обороняться и хотят не пропустить. Мне нравится их менталитет. И видно, что они партнеры, это важно.

«Арсенал» в этом сезоне пропускает не так много, и он сделал своего рода заявление, когда поехал в гости к «Манчестер Сити» и не пропустил», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев
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В этом сезоне однозначно лучшая пара цз - Салиба и Габриэл.
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В этом проблема того же Ван Дейка, у которого никогда нет постоянного партнера, все хромые играют через раз…
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Салиба ещё и умный защитник. Габриель на Коло Туре похож, мобильный, быстрый, но иногда учудить может
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Но ты лучше.
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Прикольно одну и ту же новость в разных формулировках выдать. От The Times не она ли ?
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Диаш лучший защитник АПЛ
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