Видич о лучших защитниках АПЛ: «Ван де Вен – быстрый, сильный, хорош в воздухе. По игре Салиба и Габриэла видно, что они хотят не пропустить, мне нравится их менталитет»

Неманя Видич не включил Вирджила ван Дейка в число лучших защитников АПЛ.

«Мне нравится говорить о молодых футболистах. Микки ван де вен – быстрый, сильный, хорош в воздухе. У него есть возможность стать еще лучше.

Тандем из « » ( и – Sports) хорошо выступает. Когда я на них смотрю, то вижу, что они любят обороняться и хотят не пропустить. Мне нравится их менталитет. И видно, что они партнеры, это важно.

«Арсенал» в этом сезоне пропускает не так много, и он сделал своего рода заявление, когда поехал в гости к «Манчестер Сити» и не пропустил», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».