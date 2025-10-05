Нагорных о будущем Баринова: «Все будет нормально. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива»
Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» продлит контракт с Дмитрием Бариновым.
В июне 2026 года 29-летний капитан красно-зеленых может стать свободным агентом. Его хочет подписать ЦСКА.
— Всех интересует судьба Баринова.
— Все будет нормально. Я хочу наших болельщиков успокоить. Никаких проблем [с продлением контракта] не будет, — сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
