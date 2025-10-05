  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нагорных о будущем Баринова: «Все будет нормально. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива»
4

Нагорных о будущем Баринова: «Все будет нормально. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива»

Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» продлит контракт с Дмитрием Бариновым.

В июне 2026 года 29-летний капитан красно-зеленых может стать свободным агентом. Его хочет подписать ЦСКА.

— Всех интересует судьба Баринова.

— Все будет нормально. Я хочу наших болельщиков успокоить. Никаких проблем [с продлением контракта] не будет, — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Баринов
logoЮрий Нагорных
logoЛокомотив
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»
673 октября, 05:21
Агент Баринова о переговорах с «Локо»: «Первая встреча закончилась, не начавшись. Мы не увидели конструктива и поняли, что ни мы, ни клуб не готовы ничего обсуждать»
262 октября, 11:49
Бабаев об интересе ЦСКА к Баринову: «Никогда не говори «никогда». Один из лучших российских игроков на этой позиции»
462 октября, 10:56
Главные новости
Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Сумма в шесть нулей, в долларах. Есть очень марки: с первых чемпионатов мира, из гитлеровской Германии»
1 минуту назад
«Реал» должен был бить еще один пенальти в игре с «Вильярреалом», считает экс-судья Фернандес: «Тенас ударил Винисиуса по ноге и не коснулся мяча – это ошибка арбитров»
28 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брентфорда», «Ньюкасл» против «Ноттингема»
85458 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала
1340сегодня, 04:13
«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»
57сегодня, 06:43
Удаления у «Вильярреала» не было, считает Итурральде: «Моуриньо не бьет Винисиуса по лицу, а кладет руку на грудь. Атака не была многообещающей – защитника страховал партнер»
36сегодня, 06:16
«Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Анкалаев проиграл нокаутом, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости
9сегодня, 06:10
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
сегодня, 06:00Телеграм
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»
39сегодня, 05:38
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
32сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
27 минут назад
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
36 минут назад
Компани впечатлен игрой Диаса: «Его активность и энергия здорово подходят «Баварии». Луис очень много работает на команду».
346 минут назад
«Лилль» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:22
Первая лига. СКА обыграл «Шинник», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
5сегодня, 06:56
«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
3сегодня, 06:53
«Наполи» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:28
«Балтика» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 05:59
Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»
2сегодня, 05:49
«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
10сегодня, 05:31