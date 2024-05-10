Малафеев об интриге в РПЛ: «Доминация «Зенита» стала привычной, сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. Это подогревает интерес к футболу»
Вячеслав Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
– Радует ли то, что в РПЛ появилась чемпионская гонка?
– Безусловно! Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу. За последние годы доминация «Зенита» стала привычной – это несколько усыпляло бдительность как болельщиков, так и самих футболистов.
Сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. Это заставляет команды выкладываться по полной, а болельщиков – с замиранием сердца следить за каждым матчем, – сказал бывший вратарь «Зенита».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. У «Краснодара», занимающего второе место, 50 очков, столько же у «Динамо» на третьей строчке.