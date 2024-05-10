Эрлинг Холанд: «Постоянно говорят о том, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю, об этом не говорят. Когда голов нет, начинаются обсуждения. Я не Родри»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Родри Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд недоволен критикой за слабую вовлеченность в игру «Манчестер Сити».

Нападающего нередко подвергают критике за то, что он редко касается мяча в ходе матчей.

«Постоянно говорят о том, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит. Когда голов нет, все начинают обсуждать мои касания. Это часть моей жизни. Люди будут говорить, и я не могу контролировать это.

Я должен просто концентрироваться на том, что должен делать на поле. У меня нет задачи быть как Родри и контролировать игру. Я должен находиться в штрафной и завершать атаки. Это моя цель, и меня не волнует, что говорят люди.

Я сфокусирован на том, чтобы помогать команде побеждать. В футбол можно играть, вообще не касаясь мяча, хоть для кого-то это и звучит смешно. Можно играть за счет движений, психологии, осведомленности. Это огромная составляющая игры. Футбол – это не только про касания мяча. Конечно, ты должен его касаться, но я знаю, какова моя роль в этой команде», – сказал Холанд в подкасте Men in Blazers.

В этом сезоне Холанд забил 36 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

22 комментария
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Ну так это логично. Единственная польза Холанда - голы. Если он забивает - все ок. Если нет - возникают вопросы к его игре и полезности для команды в целом
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Ответ iegord
Ну так это логично. Единственная польза Холанда - голы. Если он забивает - все ок. Если нет - возникают вопросы к его игре и полезности для команды в целом
Так о том и речь, что его полезность редко оценивают. Если нет голов - считают касания мяча, реже - количество единоборств.
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Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
По окуратнее играй тогда в речке,чтоб деревяшку не потерять
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Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
Когда найдёте штангу, стабильно кладущую 30 голов за сезон - позвоните Пепу.. Думаю, вам заплатят..
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Ответ Ozz99
Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла А нам все мало.
Танцуют звезды и луна…
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С тебя пента-трик завтра, коль в прошлой игре не вышло
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Когда есть голы,говорят что ты больше ничего не умеешь и требуют еще что-то. Так что расслабься и забивай голы.
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Если не приживется в Сити - Мадрид всегда готов принять в свой дружный коллектив. Тем паче топовый форвард как раз нужен
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Ответ ta1ib
Если не приживется в Сити - Мадрид всегда готов принять в свой дружный коллектив. Тем паче топовый форвард как раз нужен
С Мбаппе вдвоем вряд ли приживутся. Оба хотят ставить рекорды по голам и выигрывать ЗМ)
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По факту он прав. Но экспертам на ТВ надо что-то обсуждать, за молчание им деньги не заплатят.
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Комментарий удален пользователем
Реализация моментов в этом сезоне хуже
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Это правда, Родри умеет забивать голы топам в важных матчах
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