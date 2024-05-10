Эрлинг Холанд: «Постоянно говорят о том, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю, об этом не говорят. Когда голов нет, начинаются обсуждения. Я не Родри»

Эрлинг Холанд недоволен критикой за слабую вовлеченность в игру «Манчестер Сити».

Нападающего нередко подвергают критике за то, что он редко касается мяча в ходе матчей.

«Постоянно говорят о том, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит. Когда голов нет, все начинают обсуждать мои касания. Это часть моей жизни. Люди будут говорить, и я не могу контролировать это.

Я должен просто концентрироваться на том, что должен делать на поле. У меня нет задачи быть как Родри и контролировать игру. Я должен находиться в штрафной и завершать атаки. Это моя цель, и меня не волнует, что говорят люди.

Я сфокусирован на том, чтобы помогать команде побеждать. В футбол можно играть, вообще не касаясь мяча, хоть для кого-то это и звучит смешно. Можно играть за счет движений, психологии, осведомленности. Это огромная составляющая игры. Футбол – это не только про касания мяча. Конечно, ты должен его касаться, но я знаю, какова моя роль в этой команде», – сказал Холанд в подкасте Men in Blazers.

В этом сезоне Холанд забил 36 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.