Владельцы ВИП-лож на стадионе «Ацтека» в Мехико не хотят уступать их ФИФА на время ЧМ-2026. Им продали права на 99 лет в 60-е в обмен на инвестиции в строительство

Владельцы ВИП-лож на стадионе в Мехико не хотят уступать их на время ЧМ-2026.

Как передает ESPN, владельцы ВИП-лож на стадионе «Ацтека» в Мехико заявили, что к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в трех странах – Канаде, США и Мексике, – они ожидают от ФИФА соблюдения сделки 60-летней давности, дающей владельцам неограниченный доступ к своим местам в течение 99 лет.

Ранее ФИФА заявила, что хочет получить полный контроль над стадионами чемпионата мира, причем этот период должен начаться за 30 дней до первого матча и продлиться еще семь дней после финала. Владелец одной из ВИП-лож, Роберто Руано, который также представляет ассоциацию из 134 владельцев, заявил, что не планирует отказываться от своей ложи на время чемпионата мира.

«Мы уже заплатили за право находиться там, и для нас не может быть никаких ограничений. Это не обсуждается», – сказал Руано.

По его словам, когда стадион будет передан ФИФА для проведения турнира, он ожидает, что всемирная футбольная организация будет уважать соглашение, заключенное при строительстве стадиона шесть десятилетий назад. Чтобы помочь финансировать строительство стадиона в 1960-х годах, мексиканский бизнесмен Эмилио Аскаррага Мильмо продал ложи частным инвесторам за 115 000 песо, или около 9 000 долларов в то время, предоставив владельцам права на их использование в течение 99 лет. По словам Руано, это включало посещение футбольных матчей, концертов и других мероприятий, в том числе чемпионатов мира по футболу 1970 и 1986 годов в Мексике.

«В 1970-х не было никаких проблем. На чемпионате мира 1986 года нас хотели выгнать, мы встретились с представителями ФИФА, и они разрешили нам использовать наше место без дополнительной оплаты, так что прецедент есть», – заявил Руано.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию ФИФА заявила, что сотрудничает со всеми 16 городами-организаторами чемпионата мира 2026 года, в том числе по планам перестройки стадиона «Ацтека», который войдет в историю футбола как первое место, принимавшее игры в рамках трех чемпионатов мира.

«Конкретные детали доступа болельщиков и другая информация о матче будут объявлены в надлежащее время», – говорится в сообщении ФИФА.

В настоящее время стоимость ВИП-ложи на стадионе «Ацтека» площадью 20 квадратных метров колеблется от 15 до 25 миллионов песо (от 900 000 до 1,5 миллиона долларов). Некоторые владельцы сдают их в аренду для проведения определенных мероприятий.

Руано, чей отец купил право собственности на ложу, сказал, что надеется на решение вопроса после переговоров с руководством стадиона, хотя никаких конкретных предложений пока нет. Детали планов по перестройке «Ацтека» пока неясны, но Руано сообщил, что некоторые владельцы лож, не входящие в его ассоциацию, согласились освободить свои места на турнир 2026 года в обмен на модернизацию своих лож и другие льготы.

«Каждый владелец имеет право решать, что для него лучше. Но это не мой случай, у меня есть право быть там, и никто не может заставить меня уйти. Это все равно что кто-то заставит меня покинуть мой собственный дом», – добавил Руано.

Стадион на 83 000 мест примет пять игр во время чемпионата мира 2026 года, включая матч открытия.