Морьентес о Винисиусе: «Лучший игрок мира. Еще недавно он был мемом и тратил по 25 моментов на гол, но теперь делает наибольшую разницу»

Фернандо Морьентес считает Винисиуса лучшим игроком мира.

«Без сомнения, Винисиус – лучший игрок мира.

Думаю, сейчас его сравнивают с игроками другого типа. Без разницы, как они хороши. Винисиус – игрок, который делает наибольшую разницу. Он это доказал.

Слышал, как еще недавно Винисиуса называли мемом. Потому что он проваливался, ему нужно было 25 моментов, чтобы забить. Многие игроки становились поводом для создания мемов, а потом исчезали. Винисиус превзошел ожидания.

Винисиус стал настолько цельным и решающим игроком, что появляется в важные моменты, когда это особенно необходимо», – сказал Морьентес для El Partidazo de COPE.

В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.