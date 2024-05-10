Морьентес о Винисиусе: «Лучший игрок мира. Еще недавно он был мемом и тратил по 25 моментов на гол, но теперь делает наибольшую разницу»

Теги Реал Мадрид Фернандо Морьентес Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Фернандо Морьентес считает Винисиуса лучшим игроком мира.

«Без сомнения, Винисиус – лучший игрок мира.

Думаю, сейчас его сравнивают с игроками другого типа. Без разницы, как они хороши. Винисиус – игрок, который делает наибольшую разницу. Он это доказал.

Слышал, как еще недавно Винисиуса называли мемом. Потому что он проваливался, ему нужно было 25 моментов, чтобы забить. Многие игроки становились поводом для создания мемов, а потом исчезали. Винисиус превзошел ожидания.

Винисиус стал настолько цельным и решающим игроком, что появляется в важные моменты, когда это особенно необходимо», – сказал Морьентес для El Partidazo de COPE.

В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

55 комментариев
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Вини в этом сезоне топ!!! В одном кормане Араухо в другом Киммиха носит)
+45
-11
+34
Как только перестанет кучу времени уделять болельщикам соперников, судьям и нытью - будет овертопом
+31
-9
+22
Ответ nactyx
Я считаю, что играя в Реале, у тебя как будто бы немного другая шкала. И именно в Реале ментально он не дотягивает.
чувак тащил Реал в финал ЛЧ, и не дотягивает ментально?
+17
0
+17
Я признаюсь сам хейтил Вини. Ибо это был тупой бегунок. Чисто всадник без головы. Но он превзошел все ожидания. Отличная работа Анчелотти, да и думаю Кроса с Модричем
+19
-5
+14
Ответ nactyx
Как только перестанет кучу времени уделять болельщикам соперников, судьям и нытью - будет овертопом
он уже овертоп
+21
-8
+13
Ответ nactyx
Я считаю, что играя в Реале, у тебя как будто бы немного другая шкала. И именно в Реале ментально он не дотягивает.
3 Ла Лиги, может стать 2 ЛЧ, в ПО ЛЧ космическая статистика.. но экспертам со спортса виднее
+10
0
+10
Ответ nactyx
Я считаю, что играя в Реале, у тебя как будто бы немного другая шкала. И именно в Реале ментально он не дотягивает.
Как он может недотягивать, если в важнейших матчах он либо лучший, либо один из лучший? Он дает ощутимую даже глазу разницу на фоне сильнейших на данный момент.
+6
0
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
Вини в этом сезоне топ!!! В одном кормане Араухо в другом Киммиха носит)
Это 5!!!
+8
-2
+6
Ответ Дядя ТУРА
Я признаюсь сам хейтил Вини. Ибо это был тупой бегунок. Чисто всадник без головы. Но он превзошел все ожидания. Отличная работа Анчелотти, да и думаю Кроса с Модричем
И Бензема, конечно же
+5
0
+5
Ответ Фанат Доры Дуры
При Зидане он был ни рыба, ни мясо. При Анчелотти он заметно апгрейднулся. Но из-за поведения он максимально отталкивает от себя
сказки про поведение оставь умственно отсталым испанским деревенщинам на трибунах тех команд, которые он топчет
Ну и барсаглорам канеш
+14
-10
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
Вини в этом сезоне топ!!! В одном кормане Араухо в другом Киммиха носит)
Этих двух по мышкой, кто будет на шишке?
+4
-1
+3
При Зидане он был ни рыба, ни мясо. При Анчелотти он заметно апгрейднулся. Но из-за поведения он максимально отталкивает от себя
+12
-10
+2
Почти не смотрю матчи Реала, но из того, что я видел, Вини очень и очень хорош
+4
-2
+2
Фернандо, привет!
+2
0
+2
одно только не понятно, как умудрился с половиной спортса пересечься и в душу им нагадить? прям говорят омерзительнейший человек =/
+4
-2
+2
Ответ Вячеслав Смирнов
невоспитанный, дикий, урод внешне, хамло, провокатор, наглый, не уважает традиции...дани алвиса почему то за это всегда заварачивали в рейтингах и наградах
ахаха, что-то тебя прям разорвало 😂
+1
0
+1
Ответ SaH4r.
Пока нет, у него слишком мерзкое поведение.
Та норм у него все с поведением.
+3
-2
+1
Видимо с Винисиусом точно поработали, потому как скандалов и провокаций в последнее время нет. Та и чего уж греха таить, последние месяцы Вини однозначно лучший игрок мира и в данный момент главный претендент на Золотой мяч.
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Комментарий удален пользователем
Ответ eskerro
Если Боруссия выиграет лч, все эти разговоры закончатся
Ключевое слово "если", а она вряд ли выиграет.
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Ответ Djeday
и где же эти Валкер и КДБ? Подскажешь? Не заметил их в полуфинале ЛЧ
Они идут за 4 АПЛ подряд Делают историю Прикинь, был лучшей командой на протяжении 152 матчей в лучшей лиги мира
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Ответ belikovda.90
Лучший игрок мира - КДБ, который умеет все на поле и решает в важных матчах На Этихаде Валкер опять съел Винисиуса. Слабо для лучшего игрока мира
и где же эти Валкер и КДБ? Подскажешь? Не заметил их в полуфинале ЛЧ
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Ответ CHELSEA_2008
Не дошло? Повторяю ещё раз. Сити выиграл ТРЕБЛ. Их игрок побил рекорд по голам в истории АПЛ, стал лучшим бомбардиром ЛЧ, но ЗМ НЕ ПОЛУЧИЛ! Как можно вообще иметь наглость писать про Винисиуса или Беллингема, и называть их кандидатами? Кто из них сделал и выиграл на том же уровне? Фанатам Реала самим не стыдно!? Единственный вариант получить ЗМ это выиграть Евро Беллингему, и там будут смотреть, Фоден или он. Или Винисиус, при победе на Копе. Должно совпасть хорошее выступление за клуб и главное, победа на турнире сборных! Все разговоры про ЗМ до Евро/Копы - пустое содрогание воздуха.
Если ты не Месси, то никто тебе ЗМ за победу на Евро или Копа не даст. Ты какой-то странный, сидишь еастрачиваешь мне про треблы и сходу приплетаешь Фодена сюда. Так кто там твой кандидат на ЗМ в этом году?
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Ответ meringue
Васенька, каким боком требл к победителю золотого мяча? И кому по-твоему мнению вручать ЗМ, если евро выиграет условная Украина? Твой Холанд супер топ забивать Кардифам и Шефилдам, стату набивать, против топ команд он оконулевой, как и Мбаппе в этом сезоне. Так кто же там по-твоему заслужил ЗМ?
Не дошло? Повторяю ещё раз. Сити выиграл ТРЕБЛ. Их игрок побил рекорд по голам в истории АПЛ, стал лучшим бомбардиром ЛЧ, но ЗМ НЕ ПОЛУЧИЛ! Как можно вообще иметь наглость писать про Винисиуса или Беллингема, и называть их кандидатами? Кто из них сделал и выиграл на том же уровне? Фанатам Реала самим не стыдно!? Единственный вариант получить ЗМ это выиграть Евро Беллингему, и там будут смотреть, Фоден или он. Или Винисиус, при победе на Копе. Должно совпасть хорошее выступление за клуб и главное, победа на турнире сборных! Все разговоры про ЗМ до Евро/Копы - пустое содрогание воздуха.
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Ответ CHELSEA_2008
Так фанаты Челси и не пищат как ты про ЗМ Палмеру. 😃
ЗМ Палмеру за 10 место в АПЛ? Выиграет Реал ЛЧ - у него в составе 2 главных претендента, хоть нравится тебе, хоть нет.
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Ответ meringue
ах, да, и сколько там треблов у Челси?
Так фанаты Челси и не пищат как ты про ЗМ Палмеру. 😃
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Ответ CHELSEA_2008
Может это ты перестанешь писать на всех ветках один и тот же бред про ЗМ? Из Реала никто не заслужил ЗМ, ибо любой сделал и выиграл кратно меньше чем Холанд в прошлом году с Сити. Сколько бы ты не пыжылся на спортсе, Реал не возьмёт требл.
ах, да, и сколько там треблов у Челси?
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Ответ CHELSEA_2008
Может это ты перестанешь писать на всех ветках один и тот же бред про ЗМ? Из Реала никто не заслужил ЗМ, ибо любой сделал и выиграл кратно меньше чем Холанд в прошлом году с Сити. Сколько бы ты не пыжылся на спортсе, Реал не возьмёт требл.
Васенька, каким боком требл к победителю золотого мяча? И кому по-твоему мнению вручать ЗМ, если евро выиграет условная Украина? Твой Холанд супер топ забивать Кардифам и Шефилдам, стату набивать, против топ команд он оконулевой, как и Мбаппе в этом сезоне. Так кто же там по-твоему заслужил ЗМ?
0
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0
Ответ CHELSEA_2008
Главный претендент на Золотой мяч не Винисиус а победитель Евро/Копы. Будет видно. Игра за клуб ничего не даёт, сколько бы Реал не выиграл. Глупо спорить.
Копа, серьезно?) а чего не кубок африканских наций?
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Ответ CHELSEA_2008
Главный претендент на Золотой мяч не Винисиус а победитель Евро/Копы. Будет видно. Игра за клуб ничего не даёт, сколько бы Реал не выиграл. Глупо спорить.
Челси, ну почему ты пишешь очередной бред, а?
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