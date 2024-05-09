«Арсенал» составил план чемпионского парада на случай победы в АПЛ
«Арсенал» готовится к проведению чемпионского парада в случае выигрыша АПЛ.
По информации Daily Mail, лондонский клуб, имеющий шансы завоевать первое чемпионство АПЛ с 2004 года, составил план проведения торжественных мероприятий. Предварительное планирование обусловлено необходимостью перекрытия дорог и другими оперативными требованиями.
На сегодняшний день «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе, на одно очко.
Последняя игра «Арсенала» в сезоне пройдет на «Эмирейтс» против «Эвертона»» 19 мая. Если в результате команда останется на первом месте, чемпионский парад состоится на следующий день.
Предполагается, что в течение нескольких часов автобус «Арсенала» будет передвигаться по лондонскому району Ислингтон, а затем привезет команду на домашний стадион. Там игроки поприветствуют болельщиков, поднявшись на трибуну, расположенную над фирменным магазином клуба.
Начало мероприятий запланировано на 17:00 по местному времени, окончание – на 20 часов. Перекрытие дорог в этот день будет действовать с 16:00. Уточняется, что завтра районный совет Ислингтона разошлет письма местным жителям, предупреждая их об этих планах.
Другие парады готовят
А итог один.