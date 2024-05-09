«Арсенал» составил план чемпионского парада на случай победы в АПЛ

Теги Эмирейтс Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Футбол

«Арсенал» готовится к проведению чемпионского парада в случае выигрыша АПЛ.

По информации Daily Mail, лондонский клуб, имеющий шансы завоевать первое чемпионство АПЛ с 2004 года, составил план проведения торжественных мероприятий. Предварительное планирование обусловлено необходимостью перекрытия дорог и другими оперативными требованиями.

На сегодняшний день «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе, на одно очко.

Последняя игра «Арсенала» в сезоне пройдет на «Эмирейтс» против «Эвертона»» 19 мая. Если в результате команда останется на первом месте, чемпионский парад состоится на следующий день.

Предполагается, что в течение нескольких часов автобус «Арсенала» будет передвигаться по лондонскому району Ислингтон, а затем привезет команду на домашний стадион. Там игроки поприветствуют болельщиков, поднявшись на трибуну, расположенную над фирменным магазином клуба.

Начало мероприятий запланировано на 17:00 по местному времени, окончание ­– на 20 часов. Перекрытие дорог в этот день будет действовать с 16:00. Уточняется, что завтра районный совет Ислингтона разошлет письма местным жителям, предупреждая их об этих планах.

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну с властями согласовать нужно заранее же
+41
-2
+39
Ответ Artem Schetnikov
Ну с властями согласовать нужно заранее же
Всё правильно, бюрократы везде медленно работают. В конце концов, этим же не Артета занимается, а люди из офиса, не имеющие отношения к самим футболистам
+10
0
+10
фк 115 этого не позволит
+13
-7
+6
Не пригодится
+5
-3
+2
Остановка возле Тоттенхэм Хотспур» для красивых фото?
+2
0
+2
Ответ xQcoW
фк 115 этого не позволит
🤣 115 , 07 в Манчестере никого больше и не осталось
+1
0
+1
Ответ Александр Александров
Парад в честь 2 места
ну, не четвертое ведь
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
похоже в курсе сценария
0
0
0
Не рановато ?
+1
-1
0
Тупой кликбейт
0
0
0
Думаю Сити тоже подал заявку. Ни к чему же не обязывает
0
0
0
Одни говорят о квадруппе
Другие парады готовят
А итог один.
0
0
0
В гостях у сказки)
0
0
0
Ответ Xanthé
Комментарий удален модератором
Так и злупла даже нет - он у хейтера на губе.
0
0
0
Ответ Антимосковский
надо за реал ему было болеть, чтобы в комментариях понтоваться трофеями очевидного фаворита, к которым он не имеет никакого отношения)))
слепой что ли?а где тут кто-то понтуется? я в отличии от него не шучу про залуплы других команд, в новости где про эту команду даже нет речи. Немного хоть мозги включайте, прежде чем писать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий