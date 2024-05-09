Тарханов о ВАР: «Нам надо отменить, много времени занимает просмотр повторов. Неживой футбол какой-то получается»

Александр Тарханов высказался за отмену ВАР в российском футболе.

Ранее стало известно, что Шведский футбольный союз принял решение отказаться от ВАР из-за недовольства фанатов. Швеция стала первой европейской страной, где отменена практика видеопросмотров.

«Я тоже считаю, что нам надо отменить ВАР. Судьи могут ошибиться в каких-то моментах, отсюда и весь интерес к футболу.

ВАР много времени занимает, когда арбитры смотрят повторы. Неживой футбол какой-то получается», – заявил бывший главный тренер «Урала».