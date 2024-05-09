Тарханов о ВАР: «Нам надо отменить, много времени занимает просмотр повторов. Неживой футбол какой-то получается»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Швеция судьи Александр Тарханов Федерация футбола Швеции видеоповторы Футбол

Александр Тарханов высказался за отмену ВАР в российском футболе.

Ранее стало известно, что Шведский футбольный союз принял решение отказаться от ВАР из-за недовольства фанатов. Швеция стала первой европейской страной, где отменена практика видеопросмотров.

«Я тоже считаю, что нам надо отменить ВАР. Судьи могут ошибиться в каких-то моментах, отсюда и весь интерес к футболу.

ВАР много времени занимает, когда арбитры смотрят повторы. Неживой футбол какой-то получается», – заявил бывший главный тренер «Урала».

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9 комментариев
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Ага, вчера ВАР в ЛЧ судья отметил, очень «живенько» стало…
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Остался в прошлом веке...
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ага еще офсайд отменить и два мяча на поле уж будет зрелище тогда
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Епрст, вместо того чтобы налаживать работу с ВАР, учиться, оптимизировать они все отменить хотят да и дело с концом. :) (И опять договорняки катать).
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С учетом коррумпированности судейства - идея мягко говоря сомнительная
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Ответ NIK7478
К тому же и при наличии ВАР всё равно ошибаются, не меньше, как ни странно.
Этому некомпетентность судей часто виной. Я вообще думаю что на ВАР нужно сажать очень хороших в прошлом судей, которые уже не могут работать в поле, но очень даже хорошо понимают судейство. Почему бы Пьерлуиджи Коллине, к примеру, не сесть на ВАР и не отсудить? Я так, к примеру.
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