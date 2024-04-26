Швеция отказывается внедрять ВАР из-за недовольства фанатов. 18 из 32 сильнейших клубов выступили против видеоповторов

В Швеции не будут использовать систему видеоповторов из-за недовольства фанатов.

Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт подтвердил, что соревнования внутри страны будут проходить без ВАР, поскольку 18 из 32 ведущих команд выступают против.

Отказ от введения системы связан с тем, что шведские клубы как минимум на 51% принадлежат болельщикам. Фанаты же, как отмечает The Telegraph, яростно сопротивляются внедрению видеоповторов.

Зрители начали протестовать против введения ВАР с первого тура чемпионата Швеции. Так, на игре – «Вестерос» фанаты хозяев растянули баннер, на котором Швецию осаждают корабли с логотипами ФИФА, УЕФА, символами доллара, евро и ВАР.

Фото: twitter.com/MicGWagner

«Именно поэтому мы не выдвигали никаких предложений о ВАР на предыдущем заседании совета представителей, и я не планирую делать этого в будущем. Я придерживаюсь демократических правил игры», – сказал Райнфельдт.

Также глава Шведского футбольного союза, ранее предупреждавший, что УЕФА может принудить использовать ВАР на международных матчах на территории Швеции, отметил, что теперь вероятность такого развития событий уменьшилась.