Швеция отказывается внедрять ВАР из-за недовольства фанатов. 18 из 32 сильнейших клубов выступили против видеоповторов
В Швеции не будут использовать систему видеоповторов из-за недовольства фанатов.
Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт подтвердил, что соревнования внутри страны будут проходить без ВАР, поскольку 18 из 32 ведущих команд выступают против.
Отказ от введения системы связан с тем, что шведские клубы как минимум на 51% принадлежат болельщикам. Фанаты же, как отмечает The Telegraph, яростно сопротивляются внедрению видеоповторов.
Зрители начали протестовать против введения ВАР с первого тура чемпионата Швеции. Так, на игре АИК – «Вестерос» фанаты хозяев растянули баннер, на котором Швецию осаждают корабли с логотипами ФИФА, УЕФА, символами доллара, евро и ВАР.
Фото: twitter.com/MicGWagner
«Именно поэтому мы не выдвигали никаких предложений о ВАР на предыдущем заседании совета представителей, и я не планирую делать этого в будущем. Я придерживаюсь демократических правил игры», – сказал Райнфельдт.
Также глава Шведского футбольного союза, ранее предупреждавший, что УЕФА может принудить использовать ВАР на международных матчах на территории Швеции, отметил, что теперь вероятность такого развития событий уменьшилась.
непонятно только насчёт международных матчей
разве в той же группе ЛЧ не на всех матчах обязателен ВАР?
Но там и оплата за лицензию на матчи (недавний пример - система определения гола не работала на Класико в Мадриде, но за 10 дней до этого работала в ЛЧ с МанСите)
Только я не понимаю причин такого луддитства. Почему фаны против использования технологий для принятия более верных судейских решений?
Интересно, что это значит? Бывают автократические и тоталитарные тогда?