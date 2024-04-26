Швеция отказывается внедрять ВАР из-за недовольства фанатов. 18 из 32 сильнейших клубов выступили против видеоповторов

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В Швеции не будут использовать систему видеоповторов из-за недовольства фанатов.

Президент Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт подтвердил, что соревнования внутри страны будут проходить без ВАР, поскольку 18 из 32 ведущих команд выступают против.

Отказ от введения системы связан с тем, что шведские клубы как минимум на 51% принадлежат болельщикам. Фанаты же, как отмечает The Telegraph, яростно сопротивляются внедрению видеоповторов.

Зрители начали протестовать против введения ВАР с первого тура чемпионата Швеции. Так, на игре АИК – «Вестерос» фанаты хозяев растянули баннер, на котором Швецию осаждают корабли с логотипами ФИФА, УЕФА, символами доллара, евро и ВАР.

Фото: twitter.com/MicGWagner

«Именно поэтому мы не выдвигали никаких предложений о ВАР на предыдущем заседании совета представителей, и я не планирую делать этого в будущем. Я придерживаюсь демократических правил игры», – сказал Райнфельдт.

Также глава Шведского футбольного союза, ранее предупреждавший, что УЕФА может принудить использовать ВАР на международных матчах на территории Швеции, отметил, что теперь вероятность такого развития событий уменьшилась.

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27 комментариев
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внезапно, я думал, просто денег нет
непонятно только насчёт международных матчей
разве в той же группе ЛЧ не на всех матчах обязателен ВАР?
+7
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+7
32 сильнейших футбольных шведских клуба...кто они?
+5
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+5
Ответ Under
внезапно, я думал, просто денег нет непонятно только насчёт международных матчей разве в той же группе ЛЧ не на всех матчах обязателен ВАР?
Обязателен. И установлен на всех стадионах с классификацией для ЛЧ.

Но там и оплата за лицензию на матчи (недавний пример - система определения гола не работала на Класико в Мадриде, но за 10 дней до этого работала в ЛЧ с МанСите)
+5
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+5
Ответ Константин Михайлович
Я так понимаю фанатам пофиг если их любимый клуб из за ошибки судьи проиграет чемпионство или вылетит?
Так ВАР от этого не спасает. Ошибок много.
+3
0
+3
То, что слушают фанатов - это хорошо.
Только я не понимаю причин такого луддитства. Почему фаны против использования технологий для принятия более верных судейских решений?
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+1
Ответ Константин Михайлович
Я так понимаю фанатам пофиг если их любимый клуб из за ошибки судьи проиграет чемпионство или вылетит?
Или выиграют чемптонсво благодаря ошибки
+1
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+1
шведские ретрограды молодцы...
+1
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> Я придерживаюсь демократических правил игры
Интересно, что это значит? Бывают автократические и тоталитарные тогда?
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Шведы и во время коронавируса шли своим путём
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Весторос, очень интересно) когда с Эссосом играют, не подскажите?)
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Ответ SaH4r.
Перес перед матчем к судьям зашёл и отключил))
Напомню - там было голосование перед сезоном за внедрение системы автоопределения гола(3млн евро) - Атлетик Бильбао и Мадрид (Перес) голосовали ЗА - Барса во главе с Лапортой - ПРОТИВ.
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Ответ Константин Михайлович
Я так понимаю фанатам пофиг если их любимый клуб из за ошибки судьи проиграет чемпионство или вылетит?
Так вероятность этого ничтожно мала, но можно нормально радоваться голам, сходить с ума когда мяч трепыхается в сетке. Это очень дорого стоит.
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Ответ гилберт
Так вероятность этого ничтожно мала, но можно нормально радоваться голам, сходить с ума когда мяч трепыхается в сетке. Это очень дорого стоит.
Щас типо не радуются... Понятно
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Ответ box2box2
Хоть где-то еще адекватные остались, этот ВАР и так уже убил и убивает интерес к футболу, темпа нет, одни стояния и просмотры, футбол превратился в хоккей или волейбол, потерял свою особенность
Глупость несусветную написал. ВАР вмешивается в игру максимально редко.
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