«Реалу» вручат чемпионский кубок Ла Лиги после домашней игры с «Алавесом». RFEF в третий раз поменяла планы

Теги Реал Мадрид Ла Лига Алавес Федерация футбола Испании Сантьяго Бернабеу Гранада Футбол

RFEF в третий раз поменяла планы относительно церемонии награждения «Реала».

Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Ранее стало известно, что «Реал» попросил не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады». Затем появилась информация о том, что «Реал» получит чемпионский кубок на базе клуба за закрытыми дверями.

Проведение церемонии награждения на стадионе «Гранады» в «Реале» посчитали неуважением к сопернику, который может вылететь из Ла Лиги.

Теперь же, как пишет Marca, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вновь изменила решение: чемпионский кубок «Мадриду» вручат 14 мая, после домашнего матча с «Алавесом».

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27 комментариев
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Пока Барселона не выиграет, то Реалу не вручат
+40
-2
+38
Ответ Ностальгическое
Пока Барселона не выиграет, то Реалу не вручат
долго надо будет ждать....
+32
-4
+28
Мелочи
Главное сегодня в финал выйти,а кубок никуда от хозяина не денется)
+22
-3
+19
Ответ Ностальгическое
Пока Барселона не выиграет, то Реалу не вручат
Пока Лапорта не увидит видео, как Кристенсен забивает Реалу в ЭК, после нарушения правил, никакого кубка не будет)
+22
-3
+19
Ответ PIT-BUL
Барселона приглашена?
Как клининг компания
+19
-1
+18
Вручение медалей и кубка, должно проводится вместе с фанатами.
+6
-1
+5
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как клининг компания
Ну хотя бы так посмотрят на кубок
+6
-1
+5
Ответ PIT-BUL
Барселона приглашена?
Барселона бегает по судейским комитетам. Хотят что-то доказать. Видимо хотят посмотреть в повторе, как Жирона забила им 8 голов в двух матчах 😁
+4
-1
+3
Вручат после концерта Канье в Лужниках
+2
0
+2
элтон Джон кстати будет петь на вручение кубка
+2
0
+2
Не кубок памперса конечно, но тоже неплохо)
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Барселона приглашена?
В дырочку в заборе подсмотреть. А потом на серебро "Жироны".
+2
-1
+1
Ответ Joe Barbar
все нормально Шат?
очень приятно меня Максат
0
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0
Ответ Dvin
Вручат после концерта Канье в Лужниках
Он не приедет. Уже опровергли. )
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Вот это самое правильное решение дома перед своими болельщиками. Молодцы, что пошли навстречу клубу.
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Всё же договорились. Реал, то ли с "Гранадой" поступил благородно, то ли просто захотел праздновать на "Бернабеу". Ну или одно другому не мешает.
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Что Ла Лига, что Федерация Испании клоуны.
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Что в федерации,что в лиге сидят 🤡
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На базе клуба за закрытыми дверьми хоть почему?
Такой балаган этот клоун Тебас делает
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Барселона приглашена?
+3
-3
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