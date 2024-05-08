«Реалу» вручат чемпионский кубок Ла Лиги после домашней игры с «Алавесом». RFEF в третий раз поменяла планы
RFEF в третий раз поменяла планы относительно церемонии награждения «Реала».
Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Ранее стало известно, что «Реал» попросил не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады». Затем появилась информация о том, что «Реал» получит чемпионский кубок на базе клуба за закрытыми дверями.
Проведение церемонии награждения на стадионе «Гранады» в «Реале» посчитали неуважением к сопернику, который может вылететь из Ла Лиги.
Теперь же, как пишет Marca, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вновь изменила решение: чемпионский кубок «Мадриду» вручат 14 мая, после домашнего матча с «Алавесом».
Главное сегодня в финал выйти,а кубок никуда от хозяина не денется)
Такой балаган этот клоун Тебас делает