Матчи сборной Испании на Евро 2024

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Только две команды в истории смогли выиграть чемпионат Европы трижды, и одна из них сборная Испании. Впервые «фурия роха» выиграла Евро в 1964 году и долгие десятилетия вообще не знала побед, пока не выросло поколение, которое на несколько лет стало сильнейшим в мире. Если по количеству титулов испанцы делят достижение с командой Германии, то никому кроме них не удавалось выиграть континентальный чемпионат дважды подряд — в 2008 и 2012 годах. В отборочном турнире лишь одно поражение и первое место в группе. На Евро 2024 соперники по квартету B достались сильные: Хорватия, Италия и Албания.

Групповой этап. Тур 1

  • 15 июня. 19:00. Испания (3:0) Хорватия, Олимпиаштадион, Берлин

Групповой этап. Тур 2

  • 20 июня. 22:00. Испания — Италия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Групповой этап. Тур 3

  • 24 июня. 22:00. Албания — Испания, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

В первом же туре встречаться с хорватами, с которыми испанцы в последнее время играют довольно часто. Победа позволит претендовать на первое место в группе. Время начала матчей указано московское.

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