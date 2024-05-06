Фрайбург – Хайденхайм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Фрайбург и Хайденхайм в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Европа-Парк-Штадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фрайбург – Хайденхайм
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Фрайбург
- Кельн – Фрайбург : 0 – 0
- Фрайбург – Вольфсбург : 1 – 2
- Фрайбург – Майнц : 1 – 1
- Дармштадт – Фрайбург : 0 – 1
- Фрайбург – РБ Лейпциг : 1 – 4
Последние матчи Хайденхайм
- Хайденхайм – Майнц : 1 – 1
- Дармштадт – Хайденхайм : 0 – 1
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- Бохум – Хайденхайм : 1 – 1
- Хайденхайм – Бавария : 3 – 2
Прогноз на матч Фрайбург – Хайденхайм
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