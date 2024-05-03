Фрайбург – Хайденхайм: прогноз на матч 11 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Европа-Парк-Штадион, Фрайбург

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Обзор команд:

Фрайбург находится в сложной ситуации, не выигрывая в последних трёх играх и занимая 7-е место в лиге с 41 очком. Атака команды не выглядит убедительно, с забитыми 4 голами в последних 5 матчах, в то время как в обороне пропустили 7 мячей.

Хайденхайм, несмотря на своё 10-е место с 38 очками, показывает более стабильные результаты в атаке, забив 7 голов в последних 5 играх. Однако оборона команды также пропустила 6 голов за тот же период.

Статистика и факты:

Фрайбург не показывает хороших результатов дома, не выигрывая в последних 7 матчах на своём поле.

не показывает хороших результатов дома, не выигрывая в последних 7 матчах на своём поле. Хайденхайм сохраняет уверенность в своих выступлениях на выезде, несмотря на серию поражений, они продолжают забивать в большинстве матчей.

Ключевые моменты: Фрайбургу будет сложно прервать плохую серию из-за нестабильной игры в атаке и защите. Хайденхайм, несмотря на свои недавние неудачи, показал способность забивать на выезде.

Прогноз: Ожидается напряжённая игра, где обе команды будут стремиться к победе для улучшения своих позиций в таблице. Учитывая текущую форму обеих команд, матч может завершиться ничьей или минимальным преимуществом одной из сторон.

Рекомендация для ставки: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.85.

Коэффициенты:

П1 – 1,85

Х – 4

П2 – 4,5

Эта ставка основана на анализе способностей команд забивать, несмотря на их текущую форму и пропущенные мячи. Оба клуба показывают, что могут находить пути к воротам соперника, что делает эту ставку привлекательной для матча, где оба ищут возможность улучшить своё положение.

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