155 полицейских пострадали в результате стычек с фанатами берлинского «Динамо» и «Энерги». 116 – из-за применения слезоточивого газа

Более 100 полицейских пострадали во время футбольного матча в Германии.

В субботу берлинское «Динамо» принимало «Энерги» в матче Северо-восточной региональной лиги (четвертого дивизиона ). Обе команды претендовали на повышение в классе.

Беспорядки на трибунах начались после того, как болельщики «Динамо» обстреляли болельщиков гостей пиротехникой и подожгли шарфы «Энерги», из-за чего игру пришлось остановить примерно на 15 минут.

Полиция заявила, что предотвратила обострение ситуации после возобновления игры, но после матча фанаты запускали друг в друга пиротехнику, а болельщики клуба из Котбуса в ответ сожгли атрибутику берлинцев.

Фанаты предприняли несколько попыток прорваться через полицейские кордоны навстречу друг другу, вынудив полицию применить слезоточивый газ. Два болельщика хозяев получили ранения в результате укусов служебных собак.

Беспорядки продолжались и за пределами стадиона, где некоторые фанаты бросали в полицейских бутылки и брусчатку. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Полиция возбудила в общей сложности 62 уголовных дела, в том числе за нарушение общественного порядка, нападения на сотрудников правоохранительных органов, сопротивление сотрудникам полиции, физическое насилие, освобождение арестованных и оскорбления. Около 74 человек были задержаны и позже отпущены.

Полиция Берлина также сообщила, что в ходе столкновений пострадали 155 сотрудников: 116 – в результате применения слезоточивого газа, 28 – в результате нападений и 11 – после того, как в них попала пиротехника, запущенная болельщиками.

«Я категорически осуждаю это. Клуб должен сообщить нам, что он хочет сделать по отношению к своим болельщикам. Нам пришлось потратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы 1000 полицейских обеспечивали безопасность», – заявила сенатор Берлина по спорту Айрис Шпрангер.

В этом матче « » потерпело поражение со счетом 0:2 и лишилось шансов на повышение в классе. « » продолжает лидировать в турнирной таблице за 2 тура до завершения соревнования.