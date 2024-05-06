Мерсон про АПЛ: «Только «Фулхэм» может доставить «Ман Сити» сложности. Я не дал шансов «Арсеналу» после поражения от «Виллы» – сейчас нельзя проигрывать»
Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.
«Арсенал» набрал 83 очка в 36 матчах и лидирует в таблице. В активе «Манчестер Сити» 82 балла в 35 играх.
«Я уже ранее говорил: только матч с «Фулхэмом» может доставить «Манчестер Сити» сложности. Какие шансы есть у «Тоттенхэма»? Какие шансы у «Вест Хэма»? Только один матч [c «Фулхэмом»].
«Фулхэм» сыграл 0:0 против «Брентфорда». Если «Манчестер Сити» забьет, то мы не увидим двух-трех голов от «Фулхэма». Надеюсь, они обеспечат сложный матч. Но, как я говорил, когда «Арсенал» проиграл «Астон Вилле», уже тогда я не дал им шансов.
Если честно, «Арсенал» молодцы, что остались претендентами на титул. Они не сделали ничего плохого, за исключением одной игры против тоже хорошей команды – но сейчас нельзя проигрывать ни матча!
Вот почему люди играют за большие клубы – в этом вся разница, все хотят тебя обыграть. После этого «Астон Вилла» держалась против «Челси» и была обыграна «Олимпиакосом» и «Брайтоном».
«Фулхэм» – последний шанс. Если победит «Манчестер Сити», все закончится», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.