Мерсон про АПЛ: «Только «Фулхэм» может доставить «Ман Сити» сложности. Я не дал шансов «Арсеналу» после поражения от «Виллы» – сейчас нельзя проигрывать»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

«Арсенал» набрал 83 очка в 36 матчах и лидирует в таблице. В активе «Манчестер Сити» 82 балла в 35 играх.

«Я уже ранее говорил: только матч с «Фулхэмом» может доставить «Манчестер Сити» сложности. Какие шансы есть у «Тоттенхэма»? Какие шансы у «Вест Хэма»? Только один матч [c «Фулхэмом»].

«Фулхэм» сыграл 0:0 против «Брентфорда». Если «Манчестер Сити» забьет, то мы не увидим двух-трех голов от «Фулхэма». Надеюсь, они обеспечат сложный матч. Но, как я говорил, когда «Арсенал» проиграл «Астон Вилле», уже тогда я не дал им шансов.

Если честно, «Арсенал» молодцы, что остались претендентами на титул. Они не сделали ничего плохого, за исключением одной игры против тоже хорошей команды – но сейчас нельзя проигрывать ни матча!

Вот почему люди играют за большие клубы – в этом вся разница, все хотят тебя обыграть. После этого «Астон Вилла» держалась против «Челси» и была обыграна «Олимпиакосом» и «Брайтоном».

«Фулхэм» – последний шанс. Если победит «Манчестер Сити», все закончится», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.

8 комментариев
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Астон Вилла конечно команда-качели) любому топу может дать бой, а потом так же слить кому угодно)
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согласен, именно Фулхэм видится самым сильным соперником для Сити. Они нестабильны, но иногда играют очень хорошо. Тоттенхэм сейчас нркакущий, а Вест Хэм дома это вообще легкотня для Пепа.
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Интересно если Сити выиграет , что он скажет?
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Тренеришка, конечно, поднакакал.
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тоттенхэм может дать бой сити. у них сейчас серия поражений. и на сити они могут настроиться. тем более с сити у них последние матчи более менее
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Ответ The Don Killuminati
Вообще-то это Тоттенхэм
бха
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